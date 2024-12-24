民進黨團封殺「打臉賴清德」！劉靜怡向總統喊話：若沒同意就澄清

▲司法院大法官被提名人劉靜怡。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院今（24日）進行大法官人事同意權案投票，民進黨51席立委卻對被提名人劉靜怡投下反對票，民進黨團總召柯建銘甚至稱，今天祭出黨紀，投給劉就開除黨籍。對此，劉靜怡再次發文，向總統賴清德喊話。

台大國發所教授兼中研院法律所研究員劉靜怡，曾明確表態支持廢死，認為國家不該活在應報思想，讓弱弱相殘的情況持續發生；另外，劉靜怡時常發文針砭時事，過去公開罵民進黨立委王義川自曝用基地台分析人流是「蠢到爆表」的行為，也曾質疑過前總統蔡英文、前新竹市長林智堅、前國安局長陳明通等人，成為綠營的眼中釘。

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



雖然劉靜怡有過上述爭議，但仍獲得總統賴清德提名。對此，民進黨團總召柯建銘下令，劉靜怡一路罵民進黨，被提名、審查時一樣罵，甚至羞辱立委王義川，對於對劉靜怡投下反對票，今天也祭出黨紀，投給劉靜怡就要開除黨籍，且這也是黨團開會一致的結論。

最終，劉靜怡僅獲得民眾黨的8票支持，與其餘總統提名的大法官人選共7人，都未通過表決。

劉靜怡事後於臉書發文表示，「如果總統真的沒有同意這樣幹，那就自己公開向社會大眾澄清，我真的不需要任何人私下向我澄清，因為投票結果已經確定了」，並在文末標註「我已經沒有任何牽掛了」，顯見對於綠營已心死。