劉靜怡遭下令封殺　「卡神」楊蕙如：民進黨應該徹查嚴辦柯建銘

▲「卡神」楊蕙如。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院今（24日）進行大法官人事同意權案投票，民進黨51席立委卻對被提名人劉靜怡投下反對票，民進黨團總召柯建銘甚至稱，今天祭出黨紀，投給劉就開除黨籍。對此，「卡神」楊蕙如表示，「民進黨應該徹查嚴辦柯建銘」。

美國商學院管理學教授「酥餅Te Pieng So」在臉書發文表示，這一局不是柯下台，就是賴變光緒，沒有第二條路，「蔡不虧（不愧）是鬥爭高手，一個看似無事的大法官人事案，識人不明、無法統御、只愛奴才不愛人才、蓄意侮辱提名人這些原本應該相互矛盾的標籤同時貼到賴清德身上。」

「酥餅Te Pieng So」表示，「接下來有那個（哪個）正常人會接受賴的提名？不要說台灣的事，民進黨裡的事誰會覺得賴說了算？沒有蔡賴終須一戰的覺悟，我再同情支持賴總統也是枉然。」

對此，「卡神」楊蕙如也在該文下方留言，「民進黨應該徹查嚴辦柯建銘，檢調也要動起來肅清這些英系腐敗遺毒」。

▲「卡神」楊蕙如表示，民進黨應該徹查嚴辦柯建銘。（圖／翻攝臉書）



楊蕙如在個人臉書發文表示，「佩服賴清德總統提名劉靜怡的勇氣和氣度！能夠藍綠白紅都罵，還被藍綠聯手封殺也沒在怕，劉靜怡老師一定做對了什麼」。

楊蕙如表示，劉靜怡對藍綠白紅都開罵過，可能連她都有被罵過，「她真的瘋狗流啦，我都當成娛樂在看，而且有人多少監督綠營也不是壞事，免得再出現陳啟昱鄭文燦洪氏兄弟之流」。