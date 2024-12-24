被許智傑喊告！黃國昌再爆「搭公務車找吳乃仁」　加碼點邱志偉也去聚會

▲民眾黨團總召黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立院20日通過《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》修正案，民進黨號召青鳥在外抗議；但民眾黨團總召黃國昌還原投票過程，綠多2人就可贏藍，卻跑去跟新潮流大老吳乃仁吃飯，24日更直接點名綠委許智傑，使許表態要提告。對此，黃國昌除了再多點名綠委邱志偉也跑去吃飯，再爆料許智傑是搭立院公務車外出，「究竟是什麼宇宙大的事情，非得在這一晚，放著民進黨號召群眾在街頭受不必要的風雨和情緒？」

針對許智傑將於25日早上10分在北檢提告，黃國昌24日晚間透過臉書回應，「敬告許智傑，惡意誣告也無法遮醜！」自己被問到許智傑明天要提告的回應，「我聽完覺得莫名其妙，我講的都是真的，許智傑是要告什麼？鄭文燦、陳明文告我，反被司法認證的教訓，民進黨還沒學乖嗎？」

黃國昌指出，昨晚直播提到，上星期五晚上除了在表決《財政收支劃分法》第8條時，有4位民進黨的立委不在場，最終民進黨以47比48票表決輸了，根本怠忽職守以外，並還提到有幾位民進黨立委，在民進黨號召來抗議的群眾於立法院外吹冷風、淋雨時，晚上跑去與新系大佬吳乃仁聚會，其中一位正是許智傑。

黃國昌提及，許智傑今回應媒體時，強調沒有錯過任何表決云云，除了再一次說謊以外，還迴避最為關鍵的問題「為何在當民進黨跟場外的群眾說自己在誓死抵抗、阻擋柯建銘口中所謂『亡國滅台計劃』的時候，許智傑和另一位高雄選出的民進黨立委邱志偉，卻跑去與吳乃仁聚會？」

「究竟是什麼宇宙大的事，非得在這一天的這一晚，放著民進黨所號召出的群眾在街頭受著不必要的風雨和情緒？」黃國昌強調，更離譜的是，許智傑搭著立法院公務車，去找欠國家上億不還的吳乃仁，還敢義正辭嚴地說「有心人士不要再轉移焦點」，臉皮厚成這樣，總統賴清德看得下去嗎？