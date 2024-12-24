朝野取得共識　27日三讀當沖降稅優惠等4法案

▲立法院會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（24日）下午院會原定處理「公益揭弊者保護法」草案，後經立法院長韓國瑜召集三黨團協商後，決議將揭弊者保護法、攸關年長者健保的老人福利法、就業服務法以及當沖降稅優惠相關的證券交易稅條例等條文，在週五（27日）院會完成三讀。並依議事規則進行廣泛討論，使用表決器進行表決。

今下午原定處理「公益揭弊者保護法」草案，民眾黨團總召黃國昌受訪時強調，要將該修法作為聖誕禮物，送給全台人民。而相關條文明定，因揭弊而查獲不法事實者應給與獎金，公務員無故洩漏揭弊者身分者，將課以刑責。

經朝野黨團協商後，立法院長韓國瑜約在下午五點回到議場，並宣布，將揭弊者保護法、攸關年長者健保的老人福利法、就業服務法以及當沖降稅優惠相關的證券交易稅條例等條文，在週五（27日）院會完成三讀。

另外三修法部分，現行老人福利法第22條第二項已規範，領有中低收入生活補助之老人，由中央政府全額補助健保費，未滿70歲者則由地方政府依財政狀況訂定補助基準辦理，而此次修法則放寬，讓所得稅級距未達20%的65歲以上老人免繳健保費，由中央政府補助。

就業服務法部分，藍營立委提出第46條修法，要開放80歲以上長者，不用巴氏量表就可以申請外籍看護。至於證券交易稅條例修法，則是因為當沖稅率減半優惠今年底屆期，若未能延期，恐衝擊台股成交量、流動性，朝野協商達成再延3年共識。