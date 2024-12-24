撞死19歲打工妹...假牙總監突換大頭貼　曾秀跑車：覺得炫富可退追

▲台中一名假牙商總監今日撞死一名19歲女騎士，事發後5小時、人在分隊時，突然更換臉書頭貼（右圖）。（圖／翻攝Threads、Facebook）



記者許權毅／台中報導

台中31歲沈男今日駕著BMW M2跑車，撞死一名19歲楊姓女騎士，傍晚17時許全身癱軟遭警方移送地檢署偵辦，但特別的是，沈男在肇事後5個小時、下午2點多，人仍在交通分隊時，突然把臉書大頭貼換成「海洋」，啟人疑竇。據了解，沈男今年7月購入這輛369萬豪車，還曾發文秀愛車寫下「如果覺得我PO車是在炫富，其實滿街寶馬都是，可以退追蹤」。

據了解，沈男是台中市太平人，就讀某科大牙體技術暨材料系，住家後來改為公司，讓沈男專心經營假牙製造事業，規模雖不大，但今日仍有幾名員工，在公司內製作假牙，公司則稱「主打數位化、美學，固定義齒是我們主要服務項目」。

▲沈男7月購入車輛時，還發文分享愛車。（圖／記者許權毅攝）



沈男公司經營得不錯，今年7月購入肇事的BMW M2，要價高達369萬，且沈男精心照顧車輛，還拚命改裝，輪圈也為特殊款式。沈男發文寫下，「新上任的大哥（意指新車）請多指教，如果覺得我PO車是在炫富，其實寶馬滿街都是，可以退追蹤，我只是喜歡車子，分享車子，有興趣可以一起交流。」

▲▼沈男（下）與楊女家屬（上）在分隊內碰上，當場致歉，並未獲得回應。（圖／記者許權毅攝）



沈男肇事後，情緒也頗為緊張，看上去受到嚴重驚嚇，在現場時，見楊女被救起後，上前想關心，但被員警分開，避免被害家屬情緒過於激動。14時左右，沈在交通分隊時又與死者家屬碰面，當面向家屬致歉，但未獲得家屬回應。

但才過不久，沈男突然就將臉書大頭貼、封面更換，改成一片海洋，原因不明，啟人慮竇。沈男向警方供稱，行經該處時，車輛打滑才會肇事，後續被依過失致死罪嫌送辦，全身癱軟，不發一語，至於事故發生原因，有待檢警進一步調查。