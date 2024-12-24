快訊／撞死打工妹！BMW男是「假牙公司」總監　遭上銬全身癱軟

▲沈姓假牙製造商總監駕駛BMW雙門轎跑車，撞死19歲楊姓女騎士，被移送時全身癱軟。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市沈姓男子24日駕駛BMW M2跑車，沿著東山路下山時打滑，撞死正要前往樂園打工的19歲楊姓女騎士。沈男今日17時許被移送偵查隊，後續將依過失致死移送台中地檢署，沈被警方上銬送辦，頭戴全罩式安全帽，疑似受到驚嚇，全身幾乎癱軟，快步走上車，頭低低的不敢抬起來。據了解，沈男是台中一間假牙公司執行總監。

據了解，沈男是台中市太平人，就讀某科大牙體技術暨材料系，住家後來改為公司，讓沈男專心經營假牙製造事業，公司規模雖不大，但有不少員工在公司內製作假牙，公司則稱「主打數位化、美學，固定義齒是我們主要服務項目」。

▲沈男公司設在住家，員工低調僅說老闆不在。（圖／記者許權毅攝）



記者實地走訪該公司，員工低調僅說「老闆不在」，不願多談。附近民眾則說，沈男確實是相關科系畢業，自己開設公司，知道沈男換新車，因為車輛聲音頗大，但不曾看過他有所謂「飆車、競速」的行為，不認為沈男會做出此舉，與鄰居互動不多。

▲▼沈男車輛右側全毀、楊女機車對折報廢。（圖／記者許權毅攝）



沈男供稱，今日沿著東山路下山，是要前往公司上班，行經該處時，車輛打滑才會肇事。警方已經排除沈男有酒駕、毒駕可能性，肇事原因要待鑑定分析才可釐清，全案經警詢後，依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。