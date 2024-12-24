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傷心平安夜！BMW男撞死19歲女騎士道歉了　死者爸媽無語離去

記者許權毅／台中報導

台中一名19歲楊女為樂園員工，今（24日）早上班途中，遭一名沈男駕駛BMW跑車撞上，墜落6米深山谷死亡。楊女家屬今日中午到交通分隊製作筆錄，並且與肇事的沈男碰上面。據了解，沈男臉色蒼白，向楊女爸媽致歉，但夫妻倆一時難以承受打擊，無語回應，隨後便離去。

▲▼傷心平安夜！BMW跑車男撞死19歲女騎士道歉了　死者爸媽無語離去。（圖／記者許權毅攝）

▲楊女爸媽看著撞死女兒的BMW相當無語、悲痛。（圖／記者許權毅攝）

據了解，沈男自述是要前往上班，一早從山區要進入市區，在北屯區東山路二段一處彎道時，撞上同樣要前往附近樂園上班的楊女，楊女當場被撞落山谷下，沈男見狀下車查看，嚇得來回奔跑，當搜救單位救援楊女時，他呆站在一旁。

▲▼傷心平安夜！BMW跑車男撞死19歲女騎士道歉了　死者爸媽無語離去。（圖／記者許權毅攝）

▲▼楊女的機車幾乎對折，沈男的BMW右側受損嚴重。（圖／記者許權毅攝）

▲▼傷心平安夜！BMW跑車男撞死19歲女騎士道歉了　死者爸媽無語離去。（圖／記者許權毅攝）

沈男見到楊女被救起，一度想上前查看，但警方擔心楊女爸媽情緒激動，趕緊先將雙方分開。事後，沈男前往第五警分局交通分隊接受警詢，楊女爸媽同樣前往製作筆錄，並且查看肇事2車情況，楊女爸媽無法言語，蹲坐在一旁，靜靜看著受到嚴重撞損的車輛，沈男與楊女爸媽在分隊內碰面，沈男當面致歉，但楊女父母難以接受，並未回應。

▲▼傷心平安夜！BMW跑車男撞死19歲女騎士道歉了　死者爸媽無語離去。（圖／記者許權毅攝）

▲楊女家屬面對沈男道歉，並無回應。（圖／記者許權毅攝）

經查，沈男所駕駛的為BMW M2雙門跑車，要價369萬。該車今年才出廠，沈男今年7月才牽車，入手僅不到半年左右，沈男則向警方供稱，是因為車輛打滑才導致失控，並非機械有故障，詳細原因警方正在釐清中。

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