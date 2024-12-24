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總監撞死打工妹！200m外3月也奪1命　肥料車壓扁休旅母死子重傷

▲台中北屯死亡車禍，肇事駕駛曝光。（圖／民眾提供，下同）

▲台中北屯今日發生死亡車禍，肇事的31歲沈姓假牙公司總監撞死一名19歲打工妹。（圖／民眾提供）

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區東山路二段今（24日）上午發生一起嚴重車禍，一名楊女為樂園員工，只差800公尺就到公司，卻遭一名駕駛BMW M2跑車的沈姓假牙公司總監撞飛殞命。不過，該彎道已經不只發生一起重大車禍，今年3月還發生「肥料車壓扁休旅車」事故，造成母子1死1重傷悲劇。

▲同路段的彎道，今年3月才發生一起重大車禍，一台超載肥料的聯結車壓扁一輛休旅車。（圖／記者許權毅攝，下同）

該路段今年3月發生的另一起重大車禍，距離今日事故地點前方（下山處）190公尺至200公尺左右，同樣是車輛下山時失控，且正好都是陰雨天。回顧該案，當時蘇男駕駛肥料車往市區方向前進，在該處過彎時車輛翻覆，直接壓中一台休旅車，休旅車整個「扁掉」，車上廖女死亡、兒子重傷，蘇男則被依過失致死和重傷害起訴。

該彎道位在東山路二段、知名紅瑛餐廳附近，附近民眾都指稱，該段彎道車速快、事故多，且「都很離奇」或是重大。該彎道雖然彎曲程度不大，但下山車輛常出現打滑失控，造成嚴重車禍，恐怕與車速、駕駛習慣脫不了關係。甚至有人認為，該路段不是「很乾淨」，將事故跟靈異連結。

不過還原當時，上述案件的蘇姓駕駛所開的聯結車「超載肥料」，加上當天下雨、路況不佳，恐怕才是真正肇事原因。今日同樣是下雨天，沈男同樣是下山過彎時釀禍，是否為超速導致，警方正在釐清中。

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