百萬名車上班時間「刁車卡路中」　龍潭暖警雨中推車即刻救援

▲台北市廖姓男子駕車在國3，因引擎異常，一下交流道即拋錨路中。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

台北市約58歲廖姓男子駕駛今天（24日）上午7時許，自小客車在國3高原交流道拋錨，由於正值上班尖峰時段，就停在車水馬龍的車道中央十分危險。警方獲報後立即派遣巡邏員警趕赴現場，並合力將廖的百萬多車推往路旁，順利解圍並恢復交通順暢。

▲▼員警一邊指揮交通，一邊協助將拋錨車輛推至道路安全處。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警分局高平派出所警員蔡孟霖、葉雲翔等2員，今日上午7時接獲報案後，迅速抵達國3龍潭區高原交流道，發現一部故障BMW車輛停放於車道中央，駕駛人廖男站在車旁神情緊張不知所措，由於適逢上班時段，且高原交流道平時車流量較大，導致現場一度車輛回堵，交通秩序混亂，員警立即開啟巡邏車警示燈，並管制疏導交通，指揮其他車輛安全通行。接著再由蔡員先行徒手協助駕駛人將該故障車輛推移至道路旁的安全位置，等待道路救援前來拖吊，以避免衍生其他交通事故。

小客車駕駛廖男向警方表示，一早從安坑交流道行駛國道3號高速公路南下，行經龍潭路段途中，突發現才5年的BMW車輛引擎異常，決定在駛出交流道後靠路邊檢查，不料剛駛出高原交流道匝道車輛竟無預警熄火，停在道路中央。雖多次嘗試發動引擎無果，幸好警方及時出現，不僅協助疏導交通，還幫忙將車輛推移至道路安全處。非常感謝員警的幫忙。

龍潭警分局分局長鄭文銘呼籲，民眾若遇車輛故障，應儘快於適當距離擺放三角警示牌，提醒後方車輛注意，並儘速聯繫道路救援。行車前務必檢查車輛的五油、三水、胎壓及相關機件是否正常，以確保行車安全。