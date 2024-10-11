熱血育兒神器！「Sparco」極輕碳纖維手推車Karbon首次亮相！

▲Sparco極輕碳纖維手推車Karbon、全成長型安全座椅Rapid於台北婦幼展登場。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

2024亞洲唯一「Red Bull showrun」紅牛車隊賽車秀才剛於9/28在台中精彩展演，F1賽車手的超狂美技讓親眼目睹的賽車迷們大呼過癮，不過光是這樣還不夠，有小孩的賽車迷，準備好燃燒你們的熱血吧！來自義大利、世界頂級賽車安全設備製造商Sparco推出的「Karbon極輕碳纖維手推車」、「Rapid全成長型汽車安全座椅」台灣買得到啦！

賽車迷爸媽以往想買Sparco Kids系列不知從何下手，今年專營代理各項歐美優質嬰幼兒品牌如德國市佔第一品牌ABC Design、Osann、Ergobaby等的「agapebaby愛佳倍」首次引進Sparco，其中「Karbon極輕碳纖維手推車」更將在台北婦幼展初曝光並且開放預購，熱愛賽車的家長絕對必須拚手速搶購！

Sparco新品「Karbon極輕碳纖維手推車」目標就是要讓爸媽們擁有「輕量化育兒生活」！特別使用了極輕量碳纖維車架，大幅減輕了整體重量，並且提升強度與耐用性，且極輕重量4.9KG，就算是仙女媽媽也可以單手就輕鬆收展，而且收起後車子體積小到可以直接登機；背靠有隱藏式置物空間以及磁吸置物籃，孩子隨身物品不必再大包小包扛在身上，全都收納進車裡，爸媽育兒再也不狼狽，隨時保持優雅姿態。

碳纖維設計不僅讓推車輕便，更賦予其極高的強度和耐用性，這一點在推車的四輪高強度避震設計中得到了充分體現。賽車中避震性能至關重要，SPARCO® 將此一技術融入推車，讓孩子在凹凸不平的路面上仍然能夠保持舒適的乘坐體驗。

婦幼展上還能看到Sparco另一款超夯F1賽車等級頂規的「Rapid全成長型汽車安全座椅」，之所以讓家長們大推，除了頭枕是使用猶如賽事般包覆的頂級記憶棉之外，能讓孩子從0歲坐到12歲，更是汽座界少有，爸媽們不必因為孩子長大為了適齡換來換去，一台坐到大，省麻煩更省錢。且單手就能360旋轉座椅，一手把孩子送上車、一手拉磁吸扣設計的五點式安全帶，側邊上下車又快又方便，坐椅材質採奈米銀離子抗菌技術，有效抑菌防螨。集絕佳包覆性與穩定性於一椅，讓速度與安全完美結合，嬰幼兒賽車Ready GO輕鬆解鎖你的駕馭成就！

如果同時你也是追求時尚的爸媽，那麼同樣不能錯過台北婦幼展的「agapebaby愛佳倍」攤位，因為現場還會展出德國市佔第一品牌ABC Design的全系列商品，包括被許多家長稱作汽座界天花板的「ASPRO汽座」，0到12歲一路適用，360度旋轉方便上下車，物理性奈米銀離子抗菌技術加倍安心又舒適。

還有推車界的豪華休旅車「GT」，標配三人座，但有擴充配件能延伸成四人座，不論是單人到四人都能滿足，一台當多台用，領先市售雙人推車，滿足多寶爸媽需求，碰上孩子坐不住推車時，就坐標配座踏板、換個風景看。

另外，兒童推車還有登機神車「Zephair」、兼具大車穩定和小車便利的「AVUS」，和最好收的大車「Salsa3」全系列車款也會一併展出。

想給孩子最好的、最安全的推車和汽座，爸媽務必擠出時間排好前往台北婦幼展的行程，現場鎖定「agapebaby愛佳倍」攤位，義大利Sparco兩款新品首發，加上德國ABC Design全系列，一站式試推選購頂級育兒裝備的好機會千萬別錯過。

Sparco Kids官網：https://www.agapebaby.com.tw/brands-detail/SparcoKidsa/

ABC Design官網：https://www.agapebaby.com.tw/brands-detail/ABCDesign/