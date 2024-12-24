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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財劃法懲罰高雄！陳其邁再怨「柯志恩失信」　曝2人私下對話

▲▼高雄市長陳其邁 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁痛批財劃法修正案是在懲罰高雄。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

《財劃法》修正案強行三讀通過，高雄市長陳其邁連連痛批「是在懲罰高雄」，真的很不公平，不公平、不公平、不公平。他今被問及此事，再爆料說，11日碰到柯志恩委員時，她有說這個會期財劃法不會通過，「既然柯委員是國民黨的政策會執行長，都已經跟市長講說還有討論的餘地，我覺得這個是失信於我，覺得非常遺憾。」

陳其邁今天指出，在12/11晚上一個行程有碰到柯志恩委員，她當時說這個會期財劃法不會通過，他想說既然這個會期還有討論的時間，那朝野應該可以共同來討論一個比較好的版本，沒想到立法院院會突然變更了將近有四個版本，也沒有經過討論，就把法案通過。

陳其邁表示，「既然柯委員是國民黨的政策會執行長，都已經跟市長講說還有討論的餘地，我覺得這個是失信於我，假如有什麼情勢變更，理論上應該告知我們，讓我們有更多的時間來做討論，我是覺得非常的遺憾。」

另外，他質疑，高雄市在這一次是增加245億，是49%，台北市增加了416億，增加59.8%，416億是比原來首都加給的3%約246億，還要多將近兩倍以上。「假如大家當時覺得首都3%不合理，柯委員當時也說3%不合理，結果3%、246億不合理，結果增加到416億，這豈不是更不合理嗎？」

陳其邁說，應該要有更多的時間把對於平衡南北差距，以及縮短城鄉差距的版本，好好的來做討論，一連串事情的發展，他覺得是真的非常遺憾。

▲▼民進黨立法院黨團立委 召開記者會 批評財政委員會召委陳玉珍 財政收支劃分法修法 高雄市長陳其邁 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳其邁曾為財劃法特地北上。（資料照／記者屠惠剛攝）

陳其邁也直言，為了財劃法他也親自去了台北，在立法院想要參與討論，答案沒有表達意見的機會，本來是在明年才會討論，現在又突然馬上急著要通過。他強調，個人事小，但是城市發展是很重要，所以他覺得立法院，其實也還有補救的機會，假如立法院能夠主動提出復議，就整個案來做討論，當然是一個很好的事情。

更何況，國民黨在立法院是人數最多的一個政黨，如果能夠拋棄黨派的分歧，在地方發展有更好的一個版本來做討論，那為什麼不這樣做呢？他補充，也許會覺得反正大家錢都有增加，但是問題是說，統籌款跟中央的其他的財源，其實就是一個大餅，這個是固定的，假如一個縣市多個10億、20億，這個影響是非常大的。

最後他說，過去在爭取一些計畫型的補助，假如是5000萬、2000萬，首長、市長這樣奔波台北去申請計畫，這都很辛苦的事情。更何況大筆一揮，高雄市就淪為增加幅度全國最小的縣市，這個不是在懲罰高雄嗎？

另外，針對輕軌的預算被國民黨提案凍結，陳其邁則說，希望國會能夠理解這些重大的建設，對地方來講都非常需要而且迫切，也能夠多支持地方的建設。他有請李昆澤委員在交通委員會能夠跟提案的委員好好來協商，能夠保住對於高雄建設計畫的這個額度。

▲▼國民黨立委柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

▲柯志恩回應，財劃法何時通過，都是黨的最高層決定期程。（資料照／記者賴文萱攝）

對於陳其邁的發言，柯志恩今天回應，財劃法何時通過，都是黨的最高層決定期程，且立院情勢瞬息萬變，我們一直希望朝野能夠有更多協商討論空間，但沒想到上周四晚上，民進黨立院黨團，突然衝進議場鎖門，拉高衝突態勢，導致情勢完全脫離大家希望看到的局面。

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