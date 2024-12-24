台中通APP擴展服務至南投縣　申請印鑑、借書繳費零距離

▲「台中通」APP服務範圍擴展至南投縣。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台中數位市民服務平台《台中通》APP正式擴展範圍，為南投縣民提供申請印鑑證明、使用圖書借閱、支付繳費、停車費查詢及巴士育樂等便民數位服務；南投縣政府指出，未來將與台中市聯手打破區域限制和距離，打造「智慧中投生活圈」。

「台中通通南投」記者會23日於草屯鎮九九峰動物園舉行，由南投縣長許淑華與台中市長盧秀燕共同宣布啟動服務，並由台中市數位治理局林谷隆及南投縣計畫處長邱紹偉介紹《台中通》APP的功能；立法委員馬文君、南投縣議員林儒暘，台中市議員林碧秀、邱愛珊、劉士州及兩縣市的行政團隊都到場參與。

縣府計畫處表示，這次雙方合作將該縣的特約店家資訊、停車費資訊、圖書館資源、觀光旅遊資訊(智遊行、好交遊、南投好好玩)、農業資訊(品味南投)、社會服務(育兒資源網)，以及幸福巴士等多項生活資訊及政府服務，與台中市的資源整合至同一平台，也會再跟台中市政府持續合作、擴大服務範圍至政府治理項目(如網路e櫃檯、民意信箱等)，以居民需求為導向、提升民眾生活品質。

許淑華表示，在台中通的架構下，今年初也携手合作招募南投多家店家成為《台中通》特約店家，享有更多優惠，目前縣內已有100多家商家加入；而南投與台中本是生活相融的共同生活圈，兩縣市攜手合作跨越縣市框架、整合擴大資源，希望攜手打造智慧城鄉，為更多鄉親提供更便利、更智慧的公共服務。

盧秀燕認為，數位力就是城市競争力，台中市政府開全國地方政府之先，成立以「數位」為名的數位治理局，推動智慧城市建設，明年元旦起也將改名為數位發展局，將在智慧城市、數位創新及跨域合作中，扮演更積極的角色；尤其南投縣長期做為中台灣區域治理平台好夥伴，通過資源共享與策略聯動，解決跨縣市生活的民眾需求，目前該APP下載人數也已高達247萬人次，歡迎大家多加利用。