女友免費看Netflix！他不忍了「為小便宜降低格調」　網不挺：少來

▲女友會用原PO的Netflix帳號。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者曾筠淇／綜合報導

有些平台、網站的帳號可以共用，如果另一半提出一起使用的要求，能不能接受？近日有網友發文透露，女友平時使用他Netflix和Disney+的帳號，他都沒有說什麼，但最近卻一直跟他要電子書、課程的帳號，讓他覺得很不舒服，他該怎麼與對方溝通？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「女友一直用免費的」為標題發文，提到他一直都有購買電子書和一些課程，然而，女友最近卻一直向他要帳號，想要一起使用。他透露自己平時特別在意版權，同時心想著電子書、課程都不算貴，自己買也不會影響到什麼，為什麼要為了這種「小便宜」降低格調？

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原PO接著說，女友其實一直都有在用他的Netflix和Disney+帳號，他也都沒說什麼，可是這次的情況實在讓他不舒服，覺得對方太超過了，大家如果遇到這種情況，會怎麼和女友溝通呢？

▲原PO不知如何和女友溝通。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「想AA就明說 ，扯什麼版權問題？那買紙本書的是不是看完也都要燒掉？以免給第二個人看到侵害版權」、「少來，你在乎的根本不是版權」、「連影音看劇的都要計較？ 回歸單身吧你」、「不是吧老哥，這一點錢你也要計較，勸你還是分手單身吧」、「一起用怎麼了？我都開老公買的車，老公買的房，還好他沒叫我自己買」。

也有網友表示，「你不舒服的原因並不是版權或是什麼格調，就是因為她用免費的。直說吧！請她分擔費用，你會舒服多了 ~通常『不是錢的問題』，其實問題就是錢 」。