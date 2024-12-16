2妹子揪唱歌「男生1000、女生免費」　網怒：不如去半套店

▲2妹子揪唱歌，慘遭炎上！（示意圖／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名女網友在臉書揪團唱歌，但強調女生免費、男生收費1000元，並附上臉部碼住的合照，引發網友砲轟不公平，「這是女乞丐還是詐騙？」留言區大炸鍋，部分網友直指活動目的不單純，也有人直呼「清醒留言看到笑死」。

一名女網友在臉書社團《唱歌揪團》嗨喊表示，原本13日有揪一波唱歌團，現在又加開一場21日（六），地點在台中公園巨星，時間為晚上8點，男生費用1000元／人，女生則是免費。

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內文還附上兩位長髮妹子的合照，並用笑臉符號遮住臉部，原PO則解釋「表情太ㄎㄧㄤ了，只好碼一下臉！」

沒想到文章曝光後，引來千名網友怒了，「女的是窮到沒錢付唱歌費用？好可憐還要當乞丐」、「這就是女的沒錢還想大吃大喝，花一千卻連喇叭都沒有，比半套店還不如，看有多少北七去參加這種凱子盤子團」、「沒有臉怎麼約？現在AI氾濫，男人要懂得保護自己」、「聽我唱歌沒跟妳收錢就不錯了，還要我付錢」、「不露臉，還要1000元還，寧願去夜店」、「又是來找火山孝子的」、「所以是20男2女嗎」。

揪團妹慘遭炎上，其他網友則笑虧，「難得看到這麼多清醒的留言」、「這篇瀏覽率也太高了，看留言一路笑到尾」、「看到留言，我就安心了」、「留言好精彩」、「這是詐騙的概念嗎」。