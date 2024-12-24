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AI走入醫療是助力非取代！善用人工智慧　醫：使用者要擁有熱情

▲「宜花東地區各醫療院所醫事類教學品質提升聯席會」今年有14個職類、89位實體學員，156位線上學員，總計共245人參與。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲「宜花東地區各醫療院所醫事類教學品質提升聯席會」今年有14個職類、89位實體學員，156位線上學員，總計共245人參與。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在「智慧革命」的今日，如何善用AI人工智慧導入醫學教育，成為最好的助力，是第十六次的宜花東地區各醫療院所醫事類教學品質提升聯席會討論的重點，身兼慈濟大學醫學院院長的花蓮慈濟醫院宗鷹副院長強調，人工智慧並非取代人類智慧，而是做為最佳助力，並以此訓練出具有核心能力和人文情懷的醫療人員，體現「以病人為中心」以及「以人為中心」的終極價值。

花蓮慈濟醫院自2012年開始舉辦的「宜花東地區各醫療院所醫事類教學品質提升聯席會」，為臺灣東部地區各職類醫事人員提供學習與創新分享的重要平台。長年不間斷的研習，對提升不同職類醫事人員能力有顯著影響，因此每年都迴響非常熱烈，今年總計有14個職類、89位學員實體參加，線上有156位學員，總計共245人參與。

▲「宜花東地區各醫療院所醫事類教學品質提升聯席會」今年有14個職類、89位實體學員，156位線上學員，總計共245人參與。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院陳宗鷹副院長帶回歐洲醫學教育年會的最新資訊，強調要以人為主體來運用人工智慧。

今年聯席會由陳宗鷹副院長主持，包括花蓮慈院教學部主任朱紹盈、羅東聖母醫院教學副主任陳亦志、國立陽明交通大學附設醫院護理部督導林瓊玉、衛生福利部玉里醫院護理科主任林秀蓉、台東馬偕紀念醫院護理部督導馬瑞菊都率領醫事團隊來研習。

鑒於人工智慧(AI)於各領域運用的影響力已日漸顯著，並已經在醫療現場和醫學教育中使用，今年的主題即為「2024醫學教育接軌國際趨勢 新興科技輔助教學」。花蓮慈院陳宗鷹副院長帶回在參加2024年AMEE(歐洲國際教育年會)的經驗與所有醫療教育者分享，同時強調：「AI側重在有效學習的使命跟資訊，其實會限制學習者的主動性，變成依賴AI提出來的東西才開始往下想。其實應該倒過來思考，確認自己要什麼再來問AI，重要的是，使用者要擁有熱情，才能讓人工智慧去創造出可以使用的工具。」

▲「宜花東地區各醫療院所醫事類教學品質提升聯席會」今年有14個職類、89位實體學員，156位線上學員，總計共245人參與。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲國軍花蓮總醫院護理部張珍瑋護理分享她使用不同語言模型的測試結果，並與現場學員互動。

慈濟大學醫學資訊學系李盛安副教授主講如何使用ChatGPT運用於醫學教育。李盛安教授表示，ChatGPT在學習系統中的角色包括知識補充，提供醫學生及時解答、教材生成以及透過模擬角色的語境化學習與互動平台。只要能聚焦，GPT就可以協助使用者寫出適合的程式來呼應需求。

而對於醫學教育中最重視的同理心，國軍花蓮總醫院護理部張珍瑋護理長也帶來她使用不同語言模型ChatGPT和Claude的測試結果，顯示AI也可以開始模擬護理情境，學習安慰和同理心，而這些都基於「以病人為中心的護理，是提升醫療品質的關鍵要素」。

▲「宜花東地區各醫療院所醫事類教學品質提升聯席會」今年有14個職類、89位實體學員，156位線上學員，總計共245人參與。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲慈濟大學醫學資訊學系李盛安副教授介紹如何使用目前最好的程式ChatGPT在醫學教育學習系統發揮最大的功能。

花蓮慈院護理團隊也分享參加歐洲國際教育年會時，發表了從2006年到2024，18年來一路「以人為中心的全人照護」的理念，另包括藥師、語言治療師與心理師，都提出如何用同理心和創意來照顧病人，使病人更舒適，並以小創意而大大提升教學效果，讓醫療團隊更快進入軌道之中。

陳宗鷹副院長表示，AI的導入創造是趨勢，但AI也會低估人際關係，人與人之間其實是有互動的。AI不會主動關懷，但老師隨時可以了解學生的情形，雖然AI提供很大的幫助，但仍要時時注意倫理與公平性，以及自動化偏見，正確且熱情的使用，在生活中實踐，才能夠體驗到真正的價值。

從沙子到磚塊，從磚塊到牆壁，從牆壁到平房，從平房到大樓，資訊建構了層層的系統，李盛安教授表示，在各種資訊之外，人類才是真正的超級電腦，在不斷學習消化不同的規則跟資料之後，組裝出一個個嚐試解決問題的過程，用自己的資料產生出最棒的人工智慧。

而經由醫療教育者的不斷研發並將這些經驗運用於醫療教育，最終的目的仍是回歸醫療人文，除了體現「以病人為中心」的人本思想，更是回歸到也將包含醫療和所有人在內的「以人為中心」的基本價值。

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關鍵字：

AI醫療助力取代人工智慧使用者熱情

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