降低依賴省成本！　微軟AI工具Copilot將引入「非OpenAI模型」

▲微軟Copilot生成式AI服務將引入內部開發和第三方的人工智慧模型。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

微軟（Microsoft ）作為ChatGPT開發商OpenAI的主要資助者，近來針對旗下旗艦人工智慧產品 Microsoft 365 Copilot做出重大策略調整，將引入內部開發和第三方的人工智慧模型，藉此減少對OpenAI技術的依賴並降低成本。

根據《路透社》報導，有消息指出，微軟正在著手整合內部及第三方AI模型到Microsoft 365 Copilot中，其中包括微軟自家的小型語言模型Phi-4，此舉不僅是為了減少對OpenAI的過度依賴，還能降低365 Copilot的運作成本，還能將這些節省下來的成本回饋給終端用戶。

微軟發言人在聲明中表示，OpenAI仍然是其最先進AI模型領域的合作夥伴，根據雙方的原始協議，微軟可以定制OpenAI的模型，「根據產品和使用情境，我們結合使用來自OpenAI和微軟的各種模型。」

Microsoft 365 Copilot作為內建於微軟企業軟體（如Word和PowerPoint）中的AI助手，目前仍在努力向企業證明其投資報酬率；微軟尚未公開365 Copilot的具體銷售數據，外界對其定價和效用仍有疑慮。

法國巴黎銀行旗下分析機構BNP Paribas Exane表示，他們觀察到企業的採用速度正在加快，預計今年將向超過1000萬名付費用戶銷售365 Copilot。此外，微軟11月時曾提到，有70%的《財富》500強企業正在使用365 Copilot。