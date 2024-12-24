建中校友宴「香鮑佐蘿莉」被炎上！幹部名單曝光　網秒懂了

▲建中校友30重聚活動，爆出物化女性的爭議。（圖／記者許敏溶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

建中上周末舉辦的校友重聚活動，爆出晚宴菜單物化女性的爭議，校方對此表示不知情，也相信校友們會有所反思。隨著輿論延燒，總召及幹部群的名單也被曝光，不少眼尖網友發現，總統府前發言人丁允恭也在列，忍不住笑回「那就不意外了」、「原來是海牛哥」。

在建中校友會挨轟後，就有網友在PTT列出總召及幹部群名單，更語帶嘲諷地說「看到熟悉的丁允恭，又是你啊拉風的男人！好色喔！」

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對此，大票鄉民洗版留言，「看到丁，一切都合理了，嘻嘻」、「學弟真的很色，不意外」、「色情海牛啊」、「害我笑出來」、「哥布林懂玩」、「這次我挺允恭」、「哈哈哈...拉風的男人」、「苦無大師也有參加」、「丁丁那不意外」、「正常發揮」。

▲名單中赫見總統府前發言人丁允恭。（圖／翻攝自PTT）

拉回此事，建中校友上周末舉辦第46屆校友30周年重聚活動，結果晚宴菜單竟出現「韓國妹子軟綿綿」、「香鮑佐蘿莉」、「綠白制服趴」、「小姑若給茶」等名稱；不僅如此，會上還有女校人形立牌，並做出摟肩、作勢舔臉的不雅動作，遭批是性平教育的負面教材。

眼看撻伐聲浪四起，建中指出，活動是校友對於青春時代的回憶，或許開一些玩笑，出發點沒有惡意，但對被開玩笑的對象來說，感受卻不是這樣，心中可能不是那麼舒服；而校友都是社會人士，小時候可能沒受過目前的性平教育，現在新聞出來了，校友得知後也會有反思，也當作一次教育機會。

建中也強調，現在經過政府推動性別平等教育後，大部分都能做到性平，而這次事件也呈現，即使現在台灣已經步入性別平等社會，制度與軟硬體上都做到性別平等，但在部分價值觀或是民眾潛意識，都是需要繼續努力的部分，希望社會各界可以繼續重視、大家繼續努力。