賽前1周被通知改規則！蹦闆爆「統神多收20萬妥協」　揭換拳套內幕

▲蹦闆獲勝。（圖／記者黃克翔攝）



記者施怡妏／綜合報導

《拳上 2024》21日在小巨蛋登場，網紅「統神」張嘉航對上「蹦闆」呂育銓，最終評審判定蹦闆獲勝，事後掀不少起話題。對此，蹦闆開直播回覆所有問題，提到「拳套盎司」的問題，統神的拳套原先設定為20到22盎司，賽前一周卻改口要拿12-16盎司，最後統神願意拿18盎司參賽，是因為主辦多給了20萬元。

蹦闆在直播上提到拳套盎司的問題，「拳套的事情，沒什麼好再爭了，不是我改的，是他（統神）想要改我不給改，就這樣子而已。他最後妥協，因為他收錢了，就這樣，好不好？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「為何他拿18盎司我拿10盎司？」蹦闆還原當時的狀況，當初主辦邀他參加比賽，就說了統神拳套拿20-22盎司，拿比較重，但是殺傷力小，可以平衡兩方的差距，於是蹦闆答應參戰。

結果在比賽前一周，統神手套想改拿12-16盎司，蹦闆當下就喊不能接受，「比賽前講好的事情，為何又要改？」後來統神提改成18盎司他才接受，蹦闆透露「我直接跟大家講，他收的錢比較多，統神最後願意參賽，是因為主辦單位多加20萬給他，有沒有自己去問他」。

蹦闆當下也回嗆主辦「為何錢不是給我？」主辦則回應知道給錢他也不會收。蹦闆直呼「就算他給我100萬，我也不會妥協，我也不會答應」、「統神自己要收錢妥協關我屁事，他收錢不說黑箱，說我黑箱」。