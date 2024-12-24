第3航廈自駕巴士系統爆爭議　桃機終止得標廠商契約、重新招標

▲桃園機場第3航廈旅客電動自駕運輸系統爆出爭議，桃機公司發函給得標廠商成運汽車終止合約。（圖／翻攝自桃園機場官網）

記者蔡亞樺／台北報導

桃園機場第3航廈旅客電動自駕運輸系統工程，由成運汽車得標，卻與分包商理立公司發生糾紛，立委更踢爆理立公司在國外履約實績造假、台鐵行車控制4.0系統不能用等爭議，據了解，桃園機場公司近日發函給成運汽車公司，終止雙方合約，後續將重新辦理招標。

桃機3航廈旅客運輸系統工程為第三航站區建設計畫其中一項標案，規劃建置全長2.2公里雙向專用道路及自駕電動巴士系統，載運旅客往返第2與第3航廈之間，工程經費17.45億元；以最有利標公開招標，當時3組廠商參加評選，去年12月經評選，由成運汽車公司得標，預計2026年11月完工。

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據了解，桃機旅客運輸系統工程(PMS)案，成運汽車於今年2月開工後，整體工程推進整合不佳、行事缺乏協調及計畫重要人員頻繁更換，導致提送的多項細部設計文件未達應有的最低要求。成運汽車所提交的行車管理系統細部設計，未由理立公司辦理，不符其所提出之服務建議書、政府採購法等相關規定。

成運汽車公司今年2月19日開工後，依約應於11月17日提送細部設計文件審查，據指出，成運汽車公司在履約期間與理立公司協調不良衍生糾紛，成運汽車提出變更分包商爭議以及設計規劃品質不佳等狀況。

為此桃機公司要求總顧問、設計顧問就改變分包商必要性及採購法相關規定等進行審查，均無法改正弭平爭議。知情人士表示，桃機公司考量若繼續履約將對計畫時程、品質等有嚴重影響，決定終止契約，12月19日發函給成運汽車終止雙方合約，未來將重新招標。