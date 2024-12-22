女廁排一堆人　不想等「直接走進男廁」！他傻眼報警：被看光光

▲有女生衝進男廁上廁所。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

每年新北歡樂耶誕城期間總是吸引眾多遊客，其中不乏各年齡層的女性，然而，因人潮擁擠導致女廁大排長龍，沒想到竟有女生不想排隊，為求方便擅自闖入男廁，即便男廁有人也不在意，他看到後阻止對方，事後也報警處理，還給男性們舒服的如廁空間。

有網友在Dcard發文，「板車男廁一堆女性強行進入」，新北歡樂耶誕城吸引大批人潮，女廁排起長龍，沒想到竟然有人因等候時間過長，無視現場仍有多名男性正在使用廁所，直接進入男廁，他直接卡在門口，並說「需不需要我報警問警察，男廁女性可不可以進入？」阻止這群女性瘋狂的行為。

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原PO坦言，這樣的行為已經對現場男性造成不便和困擾，事後也報警，請警方到場協助處理，「越想越不爽欸，在場還一大堆普通男性，這些人不是人嗎？」

貼文曝光，網友大讚，「有實際行動制止給你一個讚」、「這個社會的風氣真是有夠可悲，男性的隱私不被重視」、「太扯了，如果是友善廁所就算了，有男生在好意思嗎？彼此不談尊重其他都是假的」、「硬要闖入男廁使用真的很有事，男廁都沒隔間進去直接看光光，替你們感到害怕」、「我之前去看演唱會，工作人員看女廁隊伍太長，也說可以去排男廁，我就一臉問號，不過跟這次不太一樣，自作主張直接進男廁真的很不好」。