年薪破百萬「生活能過得多爽？」　網點出1關鍵：才是重點

▲年薪破百萬的生活能過得多爽？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

104人力銀行公布《2024-2025台灣地區薪資福利調查報告》，今年千萬勞工平均年薪為80.2萬元。近日就有網友發文表示，他的年薪最多也就80萬元，所以很想知道，年薪百萬的人可以過得多爽？貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「年薪百萬，到底有多爽啊」為標題發文，提到他年薪最多就是領到70萬、80萬元左右，因此很想知道，年薪破百萬的人，生活能過得多好？是只要存錢幾年，就可以買車、買房嗎？還是買東西可以不用看價格？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「薯條加大」、「吃飯多盤青菜、加顆滷蛋而已」、「買大滷麵+兩顆蛋，超爽」、「頂多就是出去吃個餐廳不太需要看價錢這樣吧」、「真的是便當加蛋不用考慮而已，加手搖飲就會開始遲疑了」、「一樣要吃便當啦」、「真的就一個人隨便點麥當勞不看價錢」。

還有網友表示，「80萬跟100萬差不多吧」、「才百萬出頭的話真的無感」、「80萬跟100萬真的沒差多少」、「看在哪裡，台北無感但南部就很爽了」、「有老婆和兩個小孩和父母要養的話，還是很窮」。

另有網友則認為，主要還看開銷、能存多少，「差異不大，主要還是開銷多少，差很大」、「能存多少才是重點」、「賺越多花越多，窮忙而已」、「重點是看可支配、能存下多少」。