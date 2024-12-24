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學生時期哪科目最廢？ 一票人點名「這2科」：跟教的完全不一樣

一位網友好奇詢問「學生時期最廢科目？」引發熱烈討論。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲一名網友好奇「學生時期最廢科目？」引發熱烈討論。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

學生時期學校會教許多不同類科目，希望學生能學習到更多元的知識。不過近日一名網友分享表示，自己以前讀高中時常常翹課，好奇詢問「大家覺得求學時期，哪個課目最廢」？貼文一出引起熱烈討論，不少網友紛紛點名國文、地理、數學等科目，其中最多人提及的則是公民及三民主義，直言「長大後跟教得完全不一樣」。但也有人吐槽鄉民年紀大，因為三民主義事實上早在2006年廢除考科。

原PO在PTT以「以前學過的科目哪一個最廢？」為題發文，表示因為以前高中時經常翹課，當時老師都會用「你這個科目不學好的話…以後會很慘…」等話警告他，但出社會後他發現，這些科目沒學好似乎沒影響太大，因此好奇詢問「老師是不是在騙我？有沒有求學時期哪個科目最廢的八卦？」

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貼文一出，許多網友紛紛留言直呼「三角函數與微積分，出社會完全沒看過有誰用到」、「物理化學吧，但我的理由是實際操作的課程太少了」、「國文課的文言文有夠廢」、「地理吧，讀一堆假想地理還在東北九省」、「沒用的太多了，不如說說哪科有用」，不過也有網友認為「我就有用過三角函數，工程會用到啦」、「地理歷史就是展現一個人的素質，約會很好用」。

其中最多人點名的則是公民及三民主義，「三民主義、公民，長大後跟教得完全不一樣」、「三民主義，背的要死」、、「三民主義，沒有之一」、「不是公民就是三民主義啊」、「公民除了法律常識還有點用處，其他的沒啥用」。不過，事實上2006年已正式廢除三民主義考科，因此有網友就吐槽「PTT年紀到底是多大啊，三民主義是我爸那個年代在學的吧」。

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