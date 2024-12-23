男中風緊急住院　警在他家意外發現「妻子屍體藏在冰箱9年」

▲警方在冰箱中找到女子屍體。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州聖地牙哥傳出一起驚人案件，一名女子被人發現死亡已經長達9年，屍體一直被丈夫藏在冰箱中，藉以繼續領取福利津貼，直到丈夫後來中風住院，她的屍體才終於被發現。

聖地牙哥女子瑪莉(Mary Margaret Haxby-Jones)，2023年12月因為丈夫哈克斯比(Robert Haxby)中風住院，才被發現其實早已死亡，屍體多年來一直被藏在冰箱中。

警方接到報案後，在哈克斯比家中一個靠牆的防水布下發現冰箱，並在裡面找到瑪莉的屍體。警方表示，瑪莉失蹤或死亡的時間可能已經長達9年，判斷她死亡時約為72歲，身上沒有找到明顯傷勢，懷疑有可能是自然原因死亡。

中風住院的哈克斯比後來也於今年2月死亡，使得警方無法獲得足夠的證據將他起訴或定罪。居住在哈克斯比家中的朋友貝內文丁(Joseph Beneventin)近來對外聲稱，他在哈克斯比用槍威脅下，曾幫忙對方把瑪莉的屍體搬進冰箱中。

貝內文丁表示，體重180多公斤的瑪莉疑似是因為健康問題死亡，哈克斯比為了能繼續領取妻子的福利金，拿槍威脅他幫忙把屍體塞進冰箱。不過哈克斯比的代表律師卻反駁，貝內文丁多年來明明有機會報案卻沒有，而是選擇一直免費住在哈克斯比家中，質疑他的故事十分可疑，案件仍在調查中。