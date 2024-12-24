青鳥寒風苦戰、綠委溜之大吉？　他列17人名單：確定沒有待到最後

▲週五民進黨坐議場地上抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院20日三讀通過國民黨力推的三大法案，選罷法、憲訴法及財劃法修正案。民眾黨團總召黃國昌還原財劃法投票情況，指出民進黨只要多2人到場表決就能贏，但最後卻讓國民黨直接通過，是「假意抵擋」。對此，前國民黨青年部主任陳冠安今（24日）列出沒有待到最後的17綠委名單，他表示，當青鳥寒風中戰到最後，綠委卻先溜之大吉，這次綠營輸得不只票數，更是士氣。

陳冠安表示，黃國昌昨晚在直播爆料，上周五國民黨版財劃法三讀表決時，扣除民眾黨8席離場，現場一共95位，贊成48位。換言之，反對的51席民進黨立委，僅47人在現場。

陳冠安表示，綠委到表決後期，確實出現兵敗如山倒，提前離開的狀態。自己回放當天直播，最後23點30分表決和23點40分復議，現場都是96位，國民黨51位、民進黨45位。

陳冠安指出，贊成的51位，扣除韓國瑜、江啟臣和住院的吳宗憲3人，代表國民黨在最後一刻，全員到齊。反觀民進黨，人是越走越多，最後只有45位在現場，跑了6位，這6位是誰？或許很難有明確答案，但從程序來看，三讀後發言，綠委一共登記24位。

陳冠安再指，前面6位，從23點40分到23點56分，包括吳思瑤、李坤城、許智傑、賴瑞隆、李柏毅和吳秉叡都確實有發言，絕對是待到最後一刻的綠委。

陳冠安說，然而從23點56分卻開始風雲變色，韓國瑜一連唱名18位綠委，長達3分鐘的時間，除沈伯洋放棄發言以外，17位唱名三次未到，沒有一人在現場，18位通通登記未發言。

陳冠安指出，名單依序包括，林俊憲、林楚茵、陳素月、黃秀芳、張雅琳、羅美玲、徐富癸、鍾佳濱、蔡易餘、伍麗華、賴惠員、王美惠、陳秀寶、陳亭妃、林月琴、陳培瑜、蘇巧慧。這17位綠委不一定就是最後表決時不在的那6位綠委，但可以很確定的是，這17位綠委，並沒有待到最後一刻。

最後，陳冠安強調，當場外青鳥還在寒風中戰到最後一刻時，場內許多綠委已經先溜之大吉，這樣的表現，換作是國民黨，早就被支持者罵死。這次綠營輸，輸得不只是票數，更是人心與士氣。

▼台灣公民陣線20日號召青鳥公民群眾於立法院外濟南路集結。（圖／記者李毓康攝）