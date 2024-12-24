民眾黨認同「劉靜怡不畏權勢」　黃珊珊：意外民進黨團否決總統提名

▲大法官被提名人劉靜怡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院今（24日）進行大法官人事同意權案投票，國民黨團全數封殺、民眾黨團則決議僅放行一人，稍早開票出現戲劇性變化，51席綠委卻對劉靜怡投下反對票，因此全數大法官被提名人皆未通過。對此，民眾黨立委黃珊珊表示，民眾黨投下同意票的劉靜怡教授，至少她勇敢表達立場，其他大法官人選，大多不敢大膽表達，甚至採與多數民意反對立場，大法官被意識形態綑綁，絕非國家之福。她強調，民進黨團竟然否決總統提名的大法官人選，真是出乎意料。

黃珊珊表示，這次立法院行使大法官同意權，如意料中的院長與副院長都沒有通過，雖然張文貞是她大學同學，學養俱優，但是對於她願意接受姚立明擔任司法院副院長乙職，深感失望，所以投下反對票。

黃珊珊表示，以死刑的憲法法院判決為例，新任的大法官應該有自己的立場與思考，而不是以「捍衛之前憲法解釋或判決」為目標。

黃珊珊舉例，簡單來說，以通姦除罪化為例，2002年的大法官會議第554號解釋「尊重立法院權限」，到2020年大法官解釋第791號解釋「宣告通姦罪違憲」，2021年刑法修正刪除通姦罪，大法官新解釋可以推翻舊解釋，這也是新任大法官獨立審判的基本價值，如果後任大法官只會「捍衛憲法法院判決」，那台灣根本不可能再往前進步，民主法治也不可能與時俱進。

另外，黃珊珊提到，姚立明作為副院長人選很明顯是政治酬庸與交代，在現今三黨不過半的國會，此人選一提出就注定被否決，因為台灣民眾黨不可能同意此人選，不必贅言，姚立明這幾年擔任民進黨的重要職務，顯然都與大法官職務無關，國民黨也不可能投同意票，所以，這樣的提名只是故意讓在野黨封殺，民進黨充其量也只想給一個交代，還人情而已。

黃珊珊直言，其他的大法官人選，大多不敢大膽表達個人對於既有爭議問題的立場，甚至採取與多數民意反對的立場，十分可惜，台灣民眾黨投下同意票的劉靜怡教授，至少她勇敢表達立場、不畏權勢，因為大法官被政黨立場與意識形態綑綁住，絕非國家之福！

最後，黃珊珊強調，本來只要民進黨投下同意票，至少會通過一位大法官人選，但是執政的民進黨立法院黨團竟然也否決總統提名的大法官人選，真是出乎意料之外。總統應於兩個月內補足提名大法官，廣納各界人才跳脫意識形態。

▼司法院大法官人事同意權案投票結果。（圖／記者郭運興製圖,點圖放大）