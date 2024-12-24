快訊／大法官同意權案票數出爐　正副院長、5位被提名人全遭封殺

▲柯建銘對大法官被提名人劉靜怡蓋下不同意。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今日（24日）將進行大法官人事同意權案投票，若依據上周五三讀通過的最新憲訴法，則今日最少須通過2位被提名人，稍早投票結果出爐，113名立委全數領票，6名大法官被提名人遭在野黨全數封殺，而原本預估獲白營力挺的「廢死派」劉靜怡有望出線，但出現戲劇性變化，51席綠委對劉靜怡投下反對票，因此全數大法官被提名人皆未達57票過半門檻，全數未通過。

此次大法官被提名人包括，正副院長被提名人張文貞、姚立明；政大法律系教授何賴傑、成大法律系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡。而民眾黨團決議僅通過一人、國民黨團則放話全數封殺廢死大法官，其中又以劉靜怡、廖福特二人廢死立場最為鮮明。

院會上午9點9分已經開始投票，分別由國民黨團翁曉玲、民進黨團陳秀寶、民眾黨團林憶君擔任監票員，而民進黨團較晚入場投票，就傳出結果可能與外界預期有落差，最終，民眾黨團確實如預估，僅放行黨團總召黃國昌好友劉靜怡，但綠委全數對劉投下不同意票，最終全數被提名人都未通過。

投票票數顯示，張文貞獲得51票同意、62票不同意，姚立明獲得51票同意、62票不同意，何賴傑獲得51票同意、62票不同意，陳運財獲得51票同意、62票不同意，王碧芳獲得51票同意、62票不同意，廖福特獲得51票同意、62票不同意，劉靜怡獲得8票同意、105票不同意。

▼司法院大法官人事同意權案投票結果。（圖／記者郭運興製圖,點圖放大）