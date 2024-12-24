被點名財劃法投票跑掉　許智傑曝證據反擊：發言完我還去感謝青鳥

▲民進黨立委許智傑。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院上週五藍白聯手下通過選罷法、憲訴法及財劃法修正案，引來質疑，不過民眾黨團總召黃國昌23日還原財劃法投票過程，稱當天其實民進黨多2人就可贏國民黨，但卻有人跑去跟新潮流大老吳乃仁吃飯，24日則直接點名是綠委許智傑。對此，許智傑拿出證據回應，當天他沒有錯過任何表決，晚間11點46分都還在議場為財劃法發言，表決到將近凌晨12點後，還到外頭謝謝青鳥站出來。

▲民進黨立委許智傑20日晚間11點46分還在議場為財劃法發言。（圖／許智傑辦公室提供）

黃國昌23日在直播時表示，立法院進行財劃法表決時，民眾黨因為被民進黨影響議程，只能透過舉牌投票。現場只有民眾黨團的8票進行舉牌贊成民眾黨版的再修正案，但兩次表決都因少數而不通過。兩次表決輸了之後，民眾黨團8人直接離場，留下國民黨、民進黨在場進行表決。此時，出席95人有48人贊成國民黨版，因此多數通過。簡單算一算，當下反對為47位，但民進黨卻有51位立委，只要多兩人到場就可以否決國民黨版的財劃法。

黃國昌24日上午召開記者會接受媒體訪問，直接點名許智傑，大酸民進黨要抹紅、抹黑在野黨前，先看看自家立委有無認真開會，「對得起被你們號召在濟南路上吹風淋雨的人嗎？」

許智傑則澄清，當天他晚間11點46分都還在議場內，為財劃法發言，表決到將近凌晨12點後，還到外頭謝謝青鳥，這些都有影片佐證，希望有心人士不要再轉移焦點，應該回歸正常議事規則，採取記名表決，避免再用舉手表決製造政治紛爭。