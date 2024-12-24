丹佐華盛頓70大壽前受洗！　奧斯卡影帝斜槓成牧師

▲丹佐華盛頓受洗並獲頒牧師執照。（圖／翻攝X，下同）

記者張靖榕／綜合報導

奧斯卡影帝丹佐華盛頓（Denzel Washington）在接近70歲生日之際，於紐約市的凱利聖殿上帝教會接受洗禮，並正式成為牧師，展開他人生的新篇章。

綜合外電報導，丹佐華盛頓於23日在紐約市哈林區的凱利聖殿上帝教會（Kelly Temple Church of God in Christ）接受洗禮，這間教堂隸屬於基督教五旬節教會。儀式全程在Facebook直播，畫面顯示華盛頓身穿白袍，依照教會傳統在儀式池中接受浸禮，並獲得洗禮證書。

教會官方宣布，丹佐華盛頓現已成為「全球基督教會的牧師成員之一」。

洗禮儀式中，丹佐華盛頓向會眾提到自己即將在12月28日迎來70歲生日，並感慨道，「雖然花了些時間，但我終於來到這裡了。」他還回憶起自己20歲時的一次靈性經歷，那時他在母親經營的美容院裡遇到一名叫格林（Ruth Green）的女性，對方告訴他，「孩子，你會走遍世界，向千萬人傳福音。」

丹佐華盛頓獲頒牧師執照，代表他將有資格主持婚禮等小型宗教儀式。

結縭超過40年的74歲妻子波蕾塔（Pauletta Washington）也到場支持丹佐華盛頓，並發表一段充滿情感的致詞，讓丹佐感動得流下眼淚。

丹佐夫婦育有4名子女，包括40歲長子約翰、38歲長女卡蒂亞，與33歲雙胞胎奧利維亞和馬爾坎。

華盛頓早在1980年代初期便有過深刻的宗教覺醒。他在接受《Esquire》訪問時談到，那段時光他曾在洛杉磯的一間教堂經歷了一次靈性體驗，「我感覺自己被提升了，背部像是拱起來，我閉著眼睛，像在說著某些話，無法停止……我被聖靈充滿，無法形容的感覺。」

丹佐華盛頓也提到在好萊塢公開談論信仰的挑戰：「在這行業，你不能那樣說話還想拿奧斯卡獎。你不能那樣說話還想參加派對。你在這個圈子裡不能談這些……這裡不流行信仰，這樣不性感。但這不代表好萊塢的人們就沒有信仰。」