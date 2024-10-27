喜馬拉雅山區新蛇種叫「李奧納多迪卡皮歐」！　以影帝命名原因曝

▲喜馬拉雅山區發現新蛇種「李奧納多狄卡皮歐之蛇」（學名：Anguiculus dicaprioi）。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

科學家在西喜馬拉雅地區有驚喜發現，確認了一種全新的蛇類物種，並將其命名為「李奧納多狄卡皮歐之蛇」（學名：Anguiculus dicaprioi），致敬好萊塢演員及環保活動家李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）。這種新發現的毒蛇是在2020年由來自印度、德國和英國的科研團隊共同考察期間所發現，新蛇種具有獨特特徵，與已知蛇類相似，卻屬於「完全不同的物種」。

這項研究近期發表於《科學報告》（Scientific Reports）期刊，研究人員發現新蛇種皮色為銅色，身長僅約22英吋（約56公分），外貌特徵為頭部短、鼻孔大、牙齒多達數十顆，還有圓頂狀的鼻部，在頸部略顯一圈淡灰色的領圈。這種蛇類沒有主動攻擊的跡象，據信可以在海拔高達6100英尺（約1860公尺）的環境中生存。

該物種最早於2020年在尼泊爾和印度的喜馬偕爾邦地區被發現，至今全世界其他地區都未有相關紀錄。研究團隊將新物種取名為「李奧納多狄卡皮歐之蛇」，是為了向影帝致敬，因為李奧納多自年輕時就長期致力於提升氣候變遷和生物多樣性喪失的意識。

李奧納多於1998年創立「李奧納多狄卡皮歐基金會」，長期於環保領域上深化努力，目前已支持全球超過35項保護脆弱生態系統和關鍵物種的創新項目。

研究團隊表示，此次發現的意義在於凸顯喜馬拉雅山區豐富且脆弱的生態系統，呼籲各方加強對此區域的保育工作，以避免物種的迅速消失。