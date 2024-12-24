　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

記者柯沛辰／新北報導

新北市一名女子22日上午在土城區延平街、延和路口過馬路，眼見行人綠燈只剩2秒，趕緊從人行道小跑步穿越，不料當場被巡邏員警攔下開單。事後，親友將行車紀錄器PO上網，不解地問「小綠人剩2秒不能跑嗎？」引發熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆料公社」貼出影片，從中可見，一名女子在對街店面買東西，疑似請開車的親友臨停等待，但當她買完時，綠燈只剩2秒，因此小跑步穿越馬路，不料停等紅燈的員警立刻騎車將她攔下，當場開立罰單。

原PO指出，警察告訴女子「大家都停止了，只看到妳一個人在跑」，隨後依違反道交條例第78條1項1款「行人不依標誌標線號誌之指示或警察指揮」開罰，讓原PO感到不解：「小綠人剩2秒不能跑嗎？有這種規定，我怎麼不知道？」

▲▼新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰。（圖／爆料公社）

▲▼女子見綠燈剩2秒，小跑步過馬路，結果被警察攔下開單。（圖／爆料公社）

▲▼新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰。（圖／爆料公社）

網友們看完反應兩極，有人直呼「終於罰行人了」、「紅燈還跑，被開單活該」、「根據交通規則，綠燈閃爍跟紅燈表示『不准通行』」、「重點是你沒在2秒內跑完」、「這跟搶紅燈有什麼不一樣？汽機車黃燈就不能過，一樣意思」，但也有人認為「總比那些剩1秒然後慢慢走的好多了」、「缺業績缺這麼兇喔？」

不過，有人指出，根據道路交通標誌標線號誌設置規則，其中第207條第二項明確規定：「『行走行人』之綠色燈號閃光顯示時，表示警告行人，剩餘之綠燈時間不多，如已進入道路者，應快速通過，或停止止於道路中之交通島上，如尚未進入道路者，禁止跨入。」

對此，原PO解釋，女子沒執意要闖紅燈，「是過了馬路幾秒燈號才變，哪有闖紅燈，沒有人錢多、明知警察在旁邊還硬闖！是不知法規小綠人在閃時，如未進入道路者，禁止跨入！相信很多人也不知道這一條法規」掀起熱議。

▼女子被依違反道交法開罰。（圖／爆料公社）

▲▼新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰。（圖／爆料公社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
麥當勞17歲女工讀生遭主管性侵輕生　檢警回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

板橋男縱火「害母50％燙傷」　檢訊後聲請羈押

北市麥當勞17歲女工讀生遭主管性侵輕生　母淚求公道...檢警回應了

快訊／北市1男倒路邊「明顯死亡」已屍僵　路人驚嚇報案

嘉義29歲兒「抱起媽媽活活摔死」　親友看監視器悲憤：像摔狗一樣

快訊／竹北市突傳2642戶停電　主幹道「號誌不亮」交通塞爆

靜宜助教「頂加洗澡」陳屍浴室　法醫相驗確認死因

台中公車下坡煞車失靈自撞分隔島　3香港客受傷女童門牙斷裂

獨／學霸助理教授陳屍浴室！消防署暫未列CO中毒...奪命4關鍵曝

新北逆子弒父！嫌他老弱多病不想顧　狠推下山坡再壓頭溺斃

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

嘉義逆子「格鬥式抱摔」母親！冷血丟路邊閃人　她10天後不治

#彰化 塑膠工廠大火！ 黑煙竄天際消防搶救中

「北宜林志玲」追違規駕駛　單手持槍喝斥就範畫面曝！

豪華版 #聖誕雪橇 車隊遊台中！ 1680萬 #麥拉倫 帶頭總值飆7千萬

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

沙鹿這根電桿1年被撞斷2次！　路小＋位置突出...真的很擋路

新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

板橋男縱火「害母50％燙傷」　檢訊後聲請羈押

北市麥當勞17歲女工讀生遭主管性侵輕生　母淚求公道...檢警回應了

快訊／北市1男倒路邊「明顯死亡」已屍僵　路人驚嚇報案

嘉義29歲兒「抱起媽媽活活摔死」　親友看監視器悲憤：像摔狗一樣

快訊／竹北市突傳2642戶停電　主幹道「號誌不亮」交通塞爆

靜宜助教「頂加洗澡」陳屍浴室　法醫相驗確認死因

台中公車下坡煞車失靈自撞分隔島　3香港客受傷女童門牙斷裂

獨／學霸助理教授陳屍浴室！消防署暫未列CO中毒...奪命4關鍵曝

新北逆子弒父！嫌他老弱多病不想顧　狠推下山坡再壓頭溺斃

美國對中國晶片業展開301調查　中方稱強烈不滿

新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

板橋男縱火「害母50％燙傷」　檢訊後聲請羈押

快訊／馬來西亞重大車禍！巴士、貨車、休旅車撞成一團　至少6死

公司帳戶剩2240萬　美電動車廠Canoo全面放無薪假

死侍老婆怒控男星性騷擾！　網友不買單狂酸：翻車了想洗白

美軍核潛艦「德州號」重返戰備狀態！6個月大修測試完成

戴晚郎／讓打架更精采：跪求送「台灣葉問」進立法院！

朴信惠露香肩紫禮服美出新高度　搭香奈兒山茶花珠寶優雅大氣

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

社會熱門新聞

嘉義29歲兒摔死媽媽　親友怒：像摔狗一樣

麥當勞前工讀生爆遭主管性侵輕生　警回應

即／北市1男倒路邊「明顯死亡」已屍僵　路人驚嚇報案

涉虐童遭終身封殺　女教保員辯不當管教想調解

獨／39歲靜宜助理教授陳屍浴室！學霸背景曝光

新北逆子弒父！推下山坡再壓頭溺斃

獨／學霸助理教授陳屍浴室　現場奪命4關鍵曝

靜宜助教陳屍浴室　法醫相驗確認死因

「北宜林志玲」單手持槍　喝斥違規駕駛就範

按摩師養生館猝死　友巡訪發現已屍僵

天冷室內加裝熱水器　女兒開門驚見父母中毒雙亡

即／竹北市突傳2642戶停電　主幹道「號誌不亮」交通塞爆

畫面曝！嘉義逆子「格鬥式抱摔」害死母

女友奪刀不慎刺死男友　檢依過失致死起訴

更多熱門

相關新聞

阿兵哥帶15歲少女到摩鐵療傷　竟「闖紅燈」硬上

阿兵哥帶15歲少女到摩鐵療傷　竟「闖紅燈」硬上

高雄一名鄒姓阿兵哥透過朋友介紹認識就讀專科的正妹小莉（化名），適逢小莉剛和男友分手心情低落，阿兵哥約小莉出來散心聊天，後來竟趁機將小莉載往摩鐵，而且不顧小莉月事來潮硬上得逞，小莉事後崩潰提告，法院審理後，依妨害性自主罪判阿兵哥徒刑3年8月。

交通事故「上周7行人死亡」創新高　近半數因違規穿越

交通事故「上周7行人死亡」創新高　近半數因違規穿越

休旅車飛越階梯撞斗六圓環　淡定哥閃躲影片曝

休旅車飛越階梯撞斗六圓環　淡定哥閃躲影片曝

高雄19歲女駕駛疑闖紅燈　路口撞飛2騎士

高雄19歲女駕駛疑闖紅燈　路口撞飛2騎士

行人過馬路「遭機車猛撞」！頭部重創搶救無效亡

行人過馬路「遭機車猛撞」！頭部重創搶救無效亡

關鍵字：

闖紅燈綠燈行人路人

讀者迴響

熱門新聞

青鳥白吹風？黃國昌還原財劃法現場：綠跑票了

嘉義29歲兒摔死媽媽　親友怒：像摔狗一樣

爆17歲女員工遭主管性侵後輕生　麥當勞回應了

麥當勞前工讀生爆遭主管性侵輕生　警回應

棕髮哥被指尻頭統神　遭網肉搜、惡搞三餐

即／北市1男倒路邊「明顯死亡」已屍僵　路人驚嚇報案

一番賞又爆藏籤　他包牌抓到3獎全消失

楊謹華在家出意外！

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

涉虐童遭終身封殺　女教保員辯不當管教想調解

獨／39歲靜宜助理教授陳屍浴室！學霸背景曝光

13歲女遭性侵懷孕　狼父判關25年鞭10下

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！酷炫押著道歉

韭菜翻車！　上櫃光通訊華星光爆2038.7萬違約交割

劉詩詩遭爆離婚首發聲了！

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

嘉義逆子「格鬥式抱摔」母親！冷血丟路邊閃人　她10天後不治

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面