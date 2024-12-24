新北行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路　警察當場攔下開罰

記者柯沛辰／新北報導

新北市一名女子22日上午在土城區延平街、延和路口過馬路，眼見行人綠燈只剩2秒，趕緊從人行道小跑步穿越，不料當場被巡邏員警攔下開單。事後，親友將行車紀錄器PO上網，不解地問「小綠人剩2秒不能跑嗎？」引發熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆料公社」貼出影片，從中可見，一名女子在對街店面買東西，疑似請開車的親友臨停等待，但當她買完時，綠燈只剩2秒，因此小跑步穿越馬路，不料停等紅燈的員警立刻騎車將她攔下，當場開立罰單。

原PO指出，警察告訴女子「大家都停止了，只看到妳一個人在跑」，隨後依違反道交條例第78條1項1款「行人不依標誌標線號誌之指示或警察指揮」開罰，讓原PO感到不解：「小綠人剩2秒不能跑嗎？有這種規定，我怎麼不知道？」

▲▼女子見綠燈剩2秒，小跑步過馬路，結果被警察攔下開單。（圖／爆料公社）

網友們看完反應兩極，有人直呼「終於罰行人了」、「紅燈還跑，被開單活該」、「根據交通規則，綠燈閃爍跟紅燈表示『不准通行』」、「重點是你沒在2秒內跑完」、「這跟搶紅燈有什麼不一樣？汽機車黃燈就不能過，一樣意思」，但也有人認為「總比那些剩1秒然後慢慢走的好多了」、「缺業績缺這麼兇喔？」

不過，有人指出，根據道路交通標誌標線號誌設置規則，其中第207條第二項明確規定：「『行走行人』之綠色燈號閃光顯示時，表示警告行人，剩餘之綠燈時間不多，如已進入道路者，應快速通過，或停止止於道路中之交通島上，如尚未進入道路者，禁止跨入。」

對此，原PO解釋，女子沒執意要闖紅燈，「是過了馬路幾秒燈號才變，哪有闖紅燈，沒有人錢多、明知警察在旁邊還硬闖！是不知法規小綠人在閃時，如未進入道路者，禁止跨入！相信很多人也不知道這一條法規」掀起熱議。

▼女子被依違反道交法開罰。（圖／爆料公社）