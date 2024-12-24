東海岸迎新年！活動一波波　三仙台元旦曙光搶先看

▲▼元旦清晨6時36分，新年曙光東升，金色光芒將灑落在八拱跨海步橋與海面上，構成壯麗的畫卷。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025年1月1日清晨6時36分，新年曙光再三仙台醞釀準備綻放耀眼光。屆時，旭日東昇，金色光芒灑落在八拱跨海步橋與海面上，構成壯麗的畫卷，將吸引無數國內外遊客和攝影愛好者前來捕捉這一美景。東管處邀請大家步行穿越全長約400公尺的八拱橋，親身感受晨曦下大海與橋身交織的壯美景象，近距離體驗這片獨特的自然與文化地標。

東管處考量遊客夜間及凌晨抵達景區之行進安全，將在園區內的行人徒步區加設燈光、燈條等照明設備；同時增派清潔人力隨時清掃維持景區環境品質；另為避免人車流的擁塞，將安排交通疏導人員運用該處智慧景區管理平台，於現場即時控管車輛進出，維持秩序，並提醒旅客停車場若車位已滿，可將車輛移置東-17道路停放。

12月31日上午假都歷遊客中心1樓展區，正式揭幕全新打造的沉浸式體驗區。展區結合數位科技與在地文化，以「東部海岸故事書」為主軸，透過虛實交織的投影與互動，帶領民眾探索阿美族的神話傳說、自然生態與文化價值；並巧妙地利用科技提升民眾學習趣味，讓教育與娛樂完美結合，民眾從中感受到東海岸山海生活的智慧。

▲都歷遊客中心1樓展區，全新打造沉浸式體驗區，透過虛實交織的投影與互動，帶領民眾探索阿美族的神話傳說。

東管處成功海洋環境教室前藝術創作品「戰浪」將於114年1月1日元旦當日上午10時正式展示啟用。該作品以傳統的「鏢旗魚」文化為主題，致敬這項幾近失傳卻兼顧海洋生態永續的捕魚方式，展現船長與鏢魚手在海上搏浪的默契，以及漁民對大海的深深敬畏與尊重。透過藝術的形式，不僅重現這段珍貴的文化記憶，更傳遞出人與自然和諧共存的精神價值。

▲成功海洋環境教室前藝術創作品「戰浪」將於日元旦當日上午10時正式展示啟用。

啟用儀式特別邀請成功在地老船長親臨現場，以其豐富經驗與深刻人生體驗，帶領參與者進一步了解這項傳統技藝的文化底蘊。活動當日，除了藝術品揭幕外，現場還規劃了多元互動體驗，讓遊客能親身感受東海岸獨特的自然風光與文化魅力。

從創新的沉浸式體驗到三仙台迎曙光的溫暖再到「戰浪」藝術品的啟用，2024歲末年終東管處系列活動為每位遊客提供多元景點旅遊選擇，在即將到來的2025年迎來東海岸的旅遊新魅力，譜寫屬於新年的美好回憶！

更多活動詳情，請造訪東管處官網或追蹤【Nga’ayho你好，東海岸】