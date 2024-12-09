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東森自然美推出「2025花漾時光禮盒組」　迎接聖誕與新年開啟美麗倒數驚喜

東森自然美推出【2025花漾時光禮盒組】　迎接聖誕與新年 開啟美麗倒數驚喜（圖／東森自然美提供）

消費中心／綜合報導

隨著聖誕節與新年的腳步逐漸靠近，街頭巷尾充滿了燈飾閃耀與歡樂氛圍，大家正忙著為摯愛挑選禮物，期待用一份美好來迎接新的一年。東森自然美為這充滿儀式感的節日推出首款限量【2025花漾時光禮盒組】，集結品牌最受歡迎的口碑商品，從洗卸、保養、防曬到彩妝、香氛一應俱全，以12件豪華組合為您打造全方位的美麗體驗。這款禮盒不僅讓您天天倒數開箱驚喜，更將節日的歡愉與儀式感融入日常生活，成為送禮與自用的完美之選。想像每天打開一個精美包裝，迎接一份專屬於自己的美麗驚喜！

12件必備單品 打造節日專屬的身心靈寵愛
【2025花漾時光禮盒組】以精緻奢華為主題，匯聚護膚、彩妝與香氛的明星商品，專為喜愛精緻生活的消費者精心設計。無論是早晨的肌膚喚醒，還是夜間的深層保養，這套禮盒都能為肌膚帶來全方位的呵護。禮盒內的大馬士革玫瑰賦活油與大馬士革玫瑰精萃噴霧，透過高效保濕與潤養，讓肌膚綻放自然光采，成為每日保養不可或缺的好物。而乳油木護手霜隨機提供驚喜香氣，玫瑰款帶來浪漫柔美，添加雙玫瑰精萃，保濕防護All in One；而薰衣草款添加頂級薰衣草精油，滋潤且帶來寧靜舒心，呵護雙手的同時，滿足不同心情與需求。

彩妝與香氛部分則精心搭配，讓節日妝容更添魅力。超完美水潤唇膏以持久保濕與亮澤妝效，為派對時光增添自信與光彩；而法國高訂香水MAISON W 1955迷戀玫瑰淡香精，將玫瑰與小蒼蘭的柔美與木質香調的溫暖完美交織，為整體造型帶來一抹優雅的氣質香氛。再加上療癒精油的加持，讓節日的每一天都成為奢華身心寵愛的專屬時光。

此外，禮盒以完整的清潔與保養流程為基礎，涵蓋從肌膚洗卸到深層保養的全系列需求。不論是每日清晨的能量喚醒，或是夜晚修復，這款禮盒都為您準備妥當。多功能性的設計滿足了現代女性忙碌的生活節奏，讓每位擁有者都能在有限的時間中綻放無限光彩。

東森自然美推出【2025花漾時光禮盒組】　迎接聖誕與新年 開啟美麗倒數驚喜（圖／東森自然美提供）

▲【2025花漾時光禮盒組】限量推出，12件豪華單品一次擁有，市價$10,800，優惠價$8,800。

設計小巧思！2025讓你發光又發熱！限量發售把握節日驚喜
作為東森自然美2025年的首款節慶禮盒，【2025花漾時光禮盒組】限量推出，每一款產品都經過精心挑選，既實用又兼具高級感，在外盒上設計上，特別採用簍空LOGO圖騰並加上閃閃發亮的燈光效果，即便當作擺飾也十分美觀，充滿濃厚的節日氛圍。送給家人，表達感恩；送給摯愛，傳遞浪漫；或者犒賞自己，讓每一天都成為值得寵愛的節日，隨時能在寒冷的冬季感受到暖心的美麗祝福。禮盒內以豐富的12件組商品完美呈現，不僅為節日增添驚喜，更以滿滿的美麗能量陪伴您邁向嶄新的一年。活動期間將於東森自然美加盟門市販售，市價NT$10,800，期間限定優惠價NT$8,800，立即預訂這份獨特的聖誕禮物，搶下屬於您的限定花漾時光！

東森自然美加盟門市：https://reurl.cc/Egn2en
YOUTUBE開箱影片：https://youtu.be/EPM6m3GWvec

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