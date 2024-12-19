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越南大火11死！男1樓縱火封死逃生路　民眾見手機亮光驚覺有人受困

▲▼ 越南河內大火11死。（圖／達志影像／美聯社）

▲51歲縱火男子已經被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

越南首都河內一間卡拉OK酒吧18日晚間發生大火，現場隨即被火勢、濃煙吞沒，一度傳出多人受困，儘管有7人獲救，但仍造成11人死亡。經查，整起事件是一名男子與店員發生口角後縱火，起火點就在一樓，熊熊烈焰封死受困人員的逃生路線。

越南快訊、法新社等報導，51歲縱火男子18日來到這間3層樓酒吧喝酒，但與店內工作人員發生爭執，購買汽油縱火。監視器畫面顯示，就在深夜11時1分，有名男子提著桶子走向卡拉OK酒吧，過沒幾秒就發生火災。

當時卡拉OK酒吧內部還有人在，裡面的人試著往外逃，但一樓出口被熊熊大火吞沒，濃濃黑煙迅速往樓上蔓延，加上建築物陽台被金屬欄杆圍住，讓逃生變得更加困難。

現場烈焰濃煙迅速蔓延，鄰近房屋也遭波及。民眾Tran Duc Tuan告訴法新社，「我們看到3樓陽台上有手機發出的亮光，那時我們才知道裡面有人受困」。

▲▼ 越南河內大火11死。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼警方指出，在接獲火警通報時得知有許多人受困。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 越南河內大火11死。（圖／達志影像／美聯社）

數十名消防員與消防車輛出動趕往現場，一邊灑水救火、一邊用梯子營救受困者，直到深夜11時40分左右控制住火勢。只不過當救援人員進入現場搜查時，發現多具遺體；截至19日凌晨3時，有11人陳屍在建築物內，另外有7人獲救，其中5人情況穩定、2人住院。

這棟酒吧建築物正面被燒到焦黑不堪，鋼架因高溫變形，酒吧內部的所有家具、設備付之一炬，停放在酒吧附近的汽車、機車也被燒毀。警方表示，51歲縱火男子已被逮捕。

▼截至19日凌晨3時，有11人陳屍在建築物內，另外有7人獲救，其中5人情況穩定、2人住院。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 越南河內大火11死。（圖／達志影像／美聯社）

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