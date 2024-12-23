中吉烏鐵路27日開工　吉爾吉斯境內「一條龍」工程中國全包

▲吉爾吉斯與中吉烏公司簽訂協議。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

烏茲別克媒體21日報導稱，吉爾吉斯總統扎帕羅夫20日在第三屆人民庫魯爾泰會議期間表示，「中吉烏鐵路將於12月27日開工建設。」據悉，中吉烏鐵路計劃往返於中國喀什經吉爾吉斯，最終至烏茲別克的安集延。

▲中吉烏鐵路路線圖。（圖／翻攝新華社）

烏茲別克《nuz網站》報導，中吉烏鐵路建設總成本估計為46.65億美元，其中，23億多美元是貸款形式，其餘資金將由3個國家按各自份額提供，即中國提供10.87億美元，其他兩國各提供5.73億美元。

為實現這段500多公里的鐵路工程項目，中吉烏三國成立一間合資公司，中國將持有51%的股份，吉爾吉斯和烏茲別克各持有24.5%的股份。各方同意由中國負責吉爾吉斯境內工程的設計、採購、建設和其餘主要工作。

據了解，中吉烏鐵路項目三國政府曾於2024年6月6日簽署協定，目的便是要解決財政問題，進而成功推動該鐵路建設。該鐵路的設計運量為每年1000萬至1200萬噸，通車後將成為發展地區基礎運輸設施和改善國家間區域經濟聯繫的重要一步。

▲大陸一帶一路中歐班列。（圖／CFP）

在中吉烏鐵路完成協定之際，大陸中國鐵路國際有限公司吉爾吉斯分公司11月28日在「國鐵採購平台」發出《中吉烏鐵路（吉爾吉斯共和國境內段）工程施工圖審核及相關服務招標公告》。根據項目概況，吉國境內段線路全長304.94km，計劃投資338.8億元（人民幣，下同），建設總工期6年。

蘭州大學政治與國際關係學院院長、「一帶一路」研究中心執行主任朱永彪教授表示，中吉烏鐵路是連接中國與中亞、中東和歐洲各國的更廣泛鐵路網絡的一部分，「這條鐵路有很大的延伸潛力，可以作為東西、南北連接的骨架網絡。例如，烏茲別克斯坦的路線可以經阿富汗延伸到巴基斯坦。」