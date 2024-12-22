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川普怒批巴拿馬運河「敲竹槓」！狠嗆巴國降低運費：否則就還美國

▲▼2023年8月3日，一艘貨船駛過巴拿馬運河的阿瓜克拉拉船閘。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023年8月3日，一艘貨船駛過巴拿馬運河的阿瓜克拉拉船閘。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統當選人川普近日多次在社群媒體上發表針對「巴拿馬運河」的強硬言論。他指控巴拿馬向美國船隻收取高昂費用，警告巴拿馬若未能遵守雙方簽署條約，則美國將重新掌控運河。川普表示，中國在中南美洲的影響力逐步擴大，強調不會讓巴拿馬運河落入「錯誤之手」，顯示他對中國可能干預該航道的關注。

根據《路透社》、《彭博社》，川普的言論集中在巴拿馬對美國船隻收取高額通行費，稱這些費用是巴拿馬對美國「敲竹槓」。目前，通行費根據船隻大小和用途收取0.50美元到30萬美元不等。川普批評巴拿馬未能遵守美國過去對其「慷慨支持」的原則，並威脅如果這種情況持續，美國將無條件要求巴拿馬歸還運河。

巴拿馬運河是全球重要的航運樞紐，美國曾在1903年簽署條約，建設並管理這條運河數十年，直到1999年才根據1977年由前總統卡特政府所簽署條約，將其全面移交巴拿馬。條約規定，美國保留在運河中立性受到威脅時進行保護的權利。但分析人士認為，這些條款不足以讓美國合法重新奪回運河控制權。

▲▼美國總統當選人川普。（圖／路透）

▲美國總統當選人川普。（圖／路透）

川普在自家成立的社群媒體Truth Social上特別提到，中國對巴拿馬運河的潛在影響。他表示，香港公司目前管理著運河兩端的港口，儘管中國並未直接介入運河管理，但其在中南美洲日益擴大的影響力令人擔憂。

然而，巴拿馬運河由巴拿馬運河管理局實際負責，該機構是巴拿馬政府的獨立機構。此外，巴拿馬新任總統慕理諾（José Raúl Mulino）也承諾，將加強巴國與美國的合作。

川普同時批評，1977年由時任總統卡特所簽署的條約是「愚蠢的決定」，他認為將運河交給巴拿馬，本應是為了促進美巴合作，而非讓中國等其他國家從中受益。川普強調，美國將會繼續確保運河安全、高效率經營，絕不讓其落入錯誤之手，強調該條航道對美國國家安全和經濟的重要性。

報導分析，川普針對巴拿馬運河的言論，不僅反映了他對美國經濟利益的保護主義立場，也顯示了他對中國在中南美洲影響力的高度警戒。然而，這些言論也引發外界質疑是否符合國際法規範，以及可能為美巴關係帶來影響。

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