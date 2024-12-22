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閻學通：北京未來4年救經濟　不會制定統一時間表

▲▼中國大陸兩會開幕。（圖／路透社）

▲閻學通認為北京會先將注意力放在經濟，而非統一台灣。（圖／路透社）

文／中央社台北22日電

中國學者閻學通20日撰文表示，北京未來4年的注意力集中在重振經濟上，不會制定統一台灣的時間表；而川普則將專注在國內改革和經濟，不願冒大國戰爭風險捲入台灣議題，兩國不太可能會因台灣開戰。

北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通20日在「外交事務」（Foreign Affairs）期刊刊文，作出上述表示。

閻學通提到，川普在準備開始第2任期之際，任命右翼極端人士擔任外交政策和國家安全職位，其中許多人是在中國於全球舞台崛起時成長的，他們將中國視為美國的主要威脅，並主張採取更具強制性的政策壓制中國的進步。川普的言論和內閣任命表明，他將加倍推行對中強硬路線，兩國關係將變得更加不穩定。

閻學通指出，川普已表示可能對中國產品加徵關稅，對美國在中投資、在美中國資本、技術合作施加更多限制，預計川普在第2任期內可能會推動更廣泛的脫鉤，並試圖減少中國產品在美國的市占率。北京可能會對此採取報復措施，將貿易戰推向新高峰，其他國家可能效仿，採取保護主義政策，從而給全球經濟帶來破壞性後果。

▲▼北京街頭一處電視牆8月3日播放著解放軍將在台海周邊進行實彈軍演的消息畫面。（圖／路透）

閻學通預期，隨著貿易戰升級，川普政府可能會加大對北京的軍事壓力。獲提名為國務卿的盧比歐（Marco Rubio）和提名防長的赫格塞斯（Pete Hegseth）等鷹派可能透過好戰、衝動的言論和行動，可能引發類似於2022年時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的危機。

閻學通表示，雖然川普的第2任期可能會以經濟和軍事約束中國而加劇美中關係的緊張局勢，不過他認為美中發生軍事衝突的可能性很低。

他認為，川普對意識形態不感興趣，可能會軟化中美對抗的一些尖銳問題，包括川普沒有真正關心人權議題，不太可能干涉中國內政；川普的孤立主義可能導致美國減少對保護傳統盟友的投入；且川普不想捲入戰爭，更願意專注於國內改革。

閻學通稱，「台灣獨立一直並仍將是美中摩擦的根源，但中美兩國不太可能因台灣問題而開戰。」他分析，北京未來4年的注意力主要集中在重振經濟上，不會制定統一台灣的時間表；而川普則希望自己能成為歷史上最偉大的美國總統之一，將專注在國內改革和經濟，不願冒大國戰爭風險捲入台灣議題。

▲▼中國大陸兩會,政協,人大。（圖／路透社）

閻學通解釋，預計美中將爆發冷戰的人是錯誤的，美國與中國的競爭不是意識形態上的，而是技術上的。兩國將在人工智慧等領域爭奪市場和高科技供應鏈，兩國不會試圖讓其他人接受其偏愛的執政意識形態，大國之間的代理人衝突毫無意義，「川普沒有理由在台海或南海挑起針對中國的代理人戰爭」。

閻學通強調，國內改革才是真正決定兩國競爭走向的因素。目前，中國領導人和川普團隊都更關注國內事務而非外交事務。若中國領導人在未來4年內比川普更好地實施改革，中國將縮小與美國的實力差距。

閻學通說，中國不懼怕川普，北京相信有過去的經驗，可以駕馭川普的經濟保護主義，中方對川普再次當選的前景並不感到擔憂。

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