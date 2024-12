無人機表演出事「失控相撞又急墜」　美7歲男童被砸到命危

▲無人機表演到一半,突然失控相撞,甚至墜落地面上。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國佛州奧蘭多市(Orlando)一場聖誕節慶祝活動上,無人機表演到一半突然失控,多架無人機互相撞擊,其中一架高速墜落,當場砸中一名7歲男童,導致孩子重傷送醫,據悉情況一度危急生命。

21日晚間6時30分左右,奧蘭多市府與「天空元素無人機」(Sky Elements Drones)合作舉辦的燈光秀,在伊奧拉湖(Lake Eola Park)上空登場。

只見數百架無人機亮著紅色與綠色的燈光,在夜空中排出壯觀陣形。突然之間,卻有好幾架脫隊亂飛,甚至互相猛撞,最終掉到地上。觀眾驚歎很快變成驚恐尖叫,還有小孩詢問,「發生了什麼事?」

So apparently they had to cancel the 2nd drone show at #LakeEolaPark tonight and I wonder if the drones that got knocked out during the 1st show was the cause #Orlando pic.twitter.com/xxySjbkohy