無人機表演出事「失控相撞又急墜」　美7歲男童被砸到命危

▲無人機表演到一半，突然失控相撞，甚至墜落地面上。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州奧蘭多市（Orlando）一場聖誕節慶祝活動上，無人機表演到一半突然失控，多架無人機互相撞擊，其中一架高速墜落，當場砸中一名7歲男童，導致孩子重傷送醫，據悉情況一度危急生命。

21日晚間6時30分左右，奧蘭多市府與「天空元素無人機」（Sky Elements Drones）合作舉辦的燈光秀，在伊奧拉湖（Lake Eola Park）上空登場。

只見數百架無人機亮著紅色與綠色的燈光，在夜空中排出壯觀陣形。突然之間，卻有好幾架脫隊亂飛，甚至互相猛撞，最終掉到地上。觀眾驚歎很快變成驚恐尖叫，還有小孩詢問，「發生了什麼事？」

So apparently they had to cancel the 2nd drone show at #LakeEolaPark tonight and I wonder if the drones that got knocked out during the 1st show was the cause #Orlando pic.twitter.com/xxySjbkohy — MosquitoCoFL Podcast (@MosquitoCoFL) December 22, 2024

這場表演原定8時重新上演，但在事故發生後，已經緊急取消。消防局證實，發生「技術困難」之後，導致1人住院。市府發言人奧特羅（Lake Eola Park）也說，「我們正在與供應商聯繫，確認操作發生了什麼問題，而美國聯邦航空總署（FAA）正在著手調查。」

男童母親埃格頓（Adriana Edgerton）表示，兒子被無人機砸中胸部，送醫後接受緊急心臟手術，正與死神搏鬥，「大家的本能就是躲避和分散開來，在我們意識到之前，我女兒發現我兒子躺在地上、失去意識。他臉上在流血。」她要求市府與廠商出面解釋，「我祈禱他能夠撐過來！」

「天空元素無人機」曾替美國國家橄欖球聯盟（NFL）、全國運動汽車競賽協會（NASCAR）和美國職棒大聯盟（MLB）舉辦燈光秀，該公司已經發布聲明致歉，「我們正與FAA及奧蘭多市府官員密切合作，以確認原因。」