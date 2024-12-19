幼兒園虐童案　林燕祝請市長允諾畫面盡速去識別化提供家長

▲台南市議員林燕祝19日臨時會閉幕時，對於她揭露永康區某幼兒園不當管教與虐童事件，教育局卻搬出國教法扭曲法條，她請黃市長允諾畫面盡速去識別化提供家長。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議員林燕祝19日臨時會閉幕時，對於她揭露永康區某幼兒園不當管教與虐童事件，教育局卻搬出國教法扭曲法條，拒絕家長側錄監視器畫面，她說這家幼兒園今年已有不當管教的前例，也看不到教育局拿出處理事情的魄力。

林燕祝要求市府對於這家幼兒園，應做出減招、停招或是停辦，嚴重至廢止許可，並對老師做出懲處，不能再繼續縱容業者，傷害我們台南市的幼童。市長黃偉哲允諾，針對個案遭受不當管教的畫面，會盡速請教育局去識別化後提供給家長。

林燕祝痛批，黃偉哲市長所說的霸凌零容忍、幼童在學校時要受到應有的保護全都是空談，所有縣市就是台南不當管教與虐童的情況最為嚴重，記者會時教育局副局長楊志雄回覆的鏗鏘有力，全都是在欺騙家長，事發後家長向教育局要求調閱畫面時，教育局要他們自行回去幼兒園看，孩子受虐都已經休學離開那個傷心的地方，這樣豈不是造成家長的二度傷害？且教育局自行調閱監視器畫面時，明顯就看出有7名幼童受害，一旁的老師沒有制止這樣的行為淪為幫兇，教育局也未主動知會家長並且通報，這種多一事不如少一事怕麻煩的態度，讓許多的家長對市府非常失望。



林燕祝認為教育局不夠用心，在今年7月份時，警政署對於刑法第286條有做修正，如對7歲以下兒童有虐待的行為，視為公訴罪，教育局難道不清楚這類案件要通報至警察局偵辦嗎？且永康分局在得知有不當管教虐童訊息的第一時間，即主動要偵辦本案，到幼兒園向業者調閱監視器畫面遭園方拒絕，表示僅提供給教育局，警方即而轉向教育局求助，卻碰教育局軟釘子，直到她召開記者會，市府方進呈秘書長指示教育局盡快提供監視器畫面，警方才得以拿到畫面報請檢察官指揮偵辦。

林燕祝說，她不希望也不願意再有這樣的案件再度發生，但也要求往後如不幸再有這類集體不當管教的案例，教育局得知後應讓警方盡快介入協助，報請檢察官，並對高級中等以下學校暨教保服務機構監視錄影系通與紀錄調閱的方式做通盤通案的檢討，對於個案的行為人與包庇的業者，要以最高的標準做出懲處與裁罰。