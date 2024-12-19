　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

幼兒園虐童案　林燕祝請市長允諾畫面盡速去識別化提供家長

▲台南市議員林燕祝19日臨時會閉幕時，對於她揭露永康區某幼兒園不當管教與虐童事件，教育局卻搬出國教法扭曲法條，她請黃市長允諾畫面盡速去識別化提供家長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員林燕祝19日臨時會閉幕時，對於她揭露永康區某幼兒園不當管教與虐童事件，教育局卻搬出國教法扭曲法條，她請黃市長允諾畫面盡速去識別化提供家長。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議員林燕祝19日臨時會閉幕時，對於她揭露永康區某幼兒園不當管教與虐童事件，教育局卻搬出國教法扭曲法條，拒絕家長側錄監視器畫面，她說這家幼兒園今年已有不當管教的前例，也看不到教育局拿出處理事情的魄力。

林燕祝要求市府對於這家幼兒園，應做出減招、停招或是停辦，嚴重至廢止許可，並對老師做出懲處，不能再繼續縱容業者，傷害我們台南市的幼童。市長黃偉哲允諾，針對個案遭受不當管教的畫面，會盡速請教育局去識別化後提供給家長。

林燕祝痛批，黃偉哲市長所說的霸凌零容忍、幼童在學校時要受到應有的保護全都是空談，所有縣市就是台南不當管教與虐童的情況最為嚴重，記者會時教育局副局長楊志雄回覆的鏗鏘有力，全都是在欺騙家長，事發後家長向教育局要求調閱畫面時，教育局要他們自行回去幼兒園看，孩子受虐都已經休學離開那個傷心的地方，這樣豈不是造成家長的二度傷害？且教育局自行調閱監視器畫面時，明顯就看出有7名幼童受害，一旁的老師沒有制止這樣的行為淪為幫兇，教育局也未主動知會家長並且通報，這種多一事不如少一事怕麻煩的態度，讓許多的家長對市府非常失望。


林燕祝認為教育局不夠用心，在今年7月份時，警政署對於刑法第286條有做修正，如對7歲以下兒童有虐待的行為，視為公訴罪，教育局難道不清楚這類案件要通報至警察局偵辦嗎？且永康分局在得知有不當管教虐童訊息的第一時間，即主動要偵辦本案，到幼兒園向業者調閱監視器畫面遭園方拒絕，表示僅提供給教育局，警方即而轉向教育局求助，卻碰教育局軟釘子，直到她召開記者會，市府方進呈秘書長指示教育局盡快提供監視器畫面，警方才得以拿到畫面報請檢察官指揮偵辦。

林燕祝說，她不希望也不願意再有這樣的案件再度發生，但也要求往後如不幸再有這類集體不當管教的案例，教育局得知後應讓警方盡快介入協助，報請檢察官，並對高級中等以下學校暨教保服務機構監視錄影系通與紀錄調閱的方式做通盤通案的檢討，對於個案的行為人與包庇的業者，要以最高的標準做出懲處與裁罰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
又逃死！縱火弒親奪3命　逆子判決出爐
「學霸替代役男」疑遭霸凌墜樓亡！台達電允諾調查　警方回應了
快訊 ／再尋獲2人！　1死4命危
快訊／低溫範圍擴大！7縣市亮燈　冷到明早下探10度
「工典甜點」老闆夫妻雙亡！檢抵殯儀館相驗　家屬情緒悲痛
工典甜點「自救會成員550人↑」　網錯愕：訂了7500元好想
快訊／利率連3凍！　央行未再推第8波房市管制
快訊／才開完會　新北某國小男老師墜樓身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

幼兒園虐童案　林燕祝請市長允諾畫面盡速去識別化提供家長

港2網紅首航走讀花蓮！　為「花香直航」再拉一把

屏東縣今年酒駕3死、364傷　警12／20起全面打擊酒駕

里港分局夜間臨檢　拘提1毒蟲到案...再逮1詐欺通緝犯

花蓮跨年演唱會連唱兩天不斷電！　蕭煌奇、羅志祥聯手迎新年

恆春警長警廣分享防詐 「假投資」成詐騙最常見手法

林美燕議員牽線　市民捐贈南消幫浦消防車1輛

羅漢果湯煮四神粉湯圓！林內福德宮以養生之道慶冬至

台南好Young耶誕跨年活動建立品牌　黃偉哲：3場演唱會觀光旅宿訂房率近滿！

獨居男長期洗腎又肝肺癌纏身　屏東潮州警助申請急難救助金

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

【美式大賣場價格牌的祕密】4個符號標記透露銷售訊息

幼兒園虐童案　林燕祝請市長允諾畫面盡速去識別化提供家長

港2網紅首航走讀花蓮！　為「花香直航」再拉一把

屏東縣今年酒駕3死、364傷　警12／20起全面打擊酒駕

里港分局夜間臨檢　拘提1毒蟲到案...再逮1詐欺通緝犯

花蓮跨年演唱會連唱兩天不斷電！　蕭煌奇、羅志祥聯手迎新年

恆春警長警廣分享防詐 「假投資」成詐騙最常見手法

林美燕議員牽線　市民捐贈南消幫浦消防車1輛

羅漢果湯煮四神粉湯圓！林內福德宮以養生之道慶冬至

台南好Young耶誕跨年活動建立品牌　黃偉哲：3場演唱會觀光旅宿訂房率近滿！

獨居男長期洗腎又肝肺癌纏身　屏東潮州警助申請急難救助金

台鋼展現誠意開長約　尊重詹子賢續留兄弟

第八波信用管制先暫緩　章定煊提1數據指：市場不能放鬆

全聯4款「廚神刀」1折換！Masterchef雙帥廚示範　最低99元帶走

央行楊金龍首曝9銀行不動產減降報告遭退件　1銀行補考也沒過關

素顏擦出好氣色！「砂糖唇膏」顏色通透自然、油基底唇蜜更洗版IG

分手4年女友！長髮哥：洪先生砍傷的不只臉「還有我的愛情」

索尼500億收購角川股份成最大股東　簽署協議「預改編IP成電影」

20歲失明貓掉入結冰池塘「只剩一顆頭」　2男緊急下水破冰救援

又逃死！斗南縱火弒親奪3命　逆子遭判無期徒刑+褫奪公權終身

烏來最療癒森林湯屋！開放式窗景下被原木香氣＋層層山嵐綠意圍繞

回家看到「陌生女子」在床上　男友被整傻眼：妳是哪位...?

地方熱門新聞

台南攤商「辛苦存50元」破31萬　62公斤硬幣被偷光

廟口騎樓整平進度超前　謝國樑：12/20下午恢復營業

唐吉訶德桃園統領店開幕逾一週　人潮不減

桃捷今年度預估盈餘4.84億　持續提升服務品質

2024大溪豆干節　「沖繩風豆腐」首度來桃交流

南投副縣長王瑞德當拿坡里一日店長推臉部平權

南投縣抽檢57件蔬果農藥3件不合格

公糧收購價格13年未調整陳亭妃要求檢討機制

黃偉哲夜訪街友送物資冬至前夕傳祝褔

身障業者赴銀行領彩券造成交通問題應有配套

寒流來合歡山塞爆　太管處籲多樣美景分流欣賞

中鼎集團總裁余俊彥　獲頒中央大學名譽博士

竹北民宅火警2樓全面燃燒　男受困陽台！消防架梯搶救

台南市交通局公告騎樓自2025年1月起開放停放機慢車

更多熱門

相關新聞

台中男嬰遭父虐打！夫妻倆外出獨留兒傷重不治

台中男嬰遭父虐打！夫妻倆外出獨留兒傷重不治

台中22歲莊姓男子和20歲吳姓妻子於今年7月生下一子，莊男因不滿男嬰哭鬧，多次打男嬰巴掌或拍打頭部，還將他拋高再接住，或抱著大力搖晃凌虐，而吳女雖目睹，卻仍放任丈夫暴行。直到8月25日，夫妻倆將男嬰單獨留在租處，跑到鄰家家打電動，回家時發現男嬰已經斷氣，才緊急將男嬰送醫，男嬰雖一度恢復呼吸心跳，但仍因顱內腦內出血等併發症身亡。日前台中地檢署偵結，依莊男涉犯家暴傷害致死罪、吳女涉犯過失致死罪，起訴2人。

台南永康某私幼疑似虐童案教育局已啟動調查

台南永康某私幼疑似虐童案教育局已啟動調查

台南貴族幼兒園虐7童　吃太慢竟強制灌食還巴頭

台南貴族幼兒園虐7童　吃太慢竟強制灌食還巴頭

同學突邀「進第三間廁所」　1舉動嚇壞他！師反應扯爆

同學突邀「進第三間廁所」　1舉動嚇壞他！師反應扯爆

即／幼兒園爆finger inside　2歲男童疑遭女師指侵

即／幼兒園爆finger inside　2歲男童疑遭女師指侵

關鍵字：

幼兒園虐童林燕祝市長去識別化家長

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

即／全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

確定了！詹子賢拒台鋼高薪　續留兄弟

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

林襄、林穎樂同車Vicky！尷尬畫面曝

林襄回應黃小柔發文了

IG知名甜點店老闆身亡！友人爆：欠債+負評壓力大

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面