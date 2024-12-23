豪華版聖誕雪橇遊街台中！1680萬麥拉倫帶頭　車隊總值飆7千萬

記者許權毅／台中報導

豪華版「聖誕雪橇」讓人看了好驚喜！台中市多處商圈21日晚間出現大量名車，且上頭裝飾滿滿燈飾、聖誕風，許多民眾看見猛拍照。據了解，該活動是台灣敞篷俱樂部發起，大量名車、哈雷重機，一路從東海商圈到勤美商圈遊街，現場最貴為一台要價1680萬麥拉倫，依估算總值飆7千萬。

▲台中市區21日晚間出現一支「豪華版聖誕雪橇」，由30多台名車、哈雷重機組成車隊遊街，一台千萬麥拉倫也現蹤（右）。（圖／王姓召集人提供）



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王姓活動召集人說，該俱樂部為一群喜愛敞篷車的朋友，近期因為聖誕節快到了，便邀集許多車主到台中來，最北有人車主從台北來，最南有人專程從屏東來。21日晚間7點，16台車輛、15台哈雷重機排排列，總共有超過60人參與。

▲▼車輛在路邊集合時，就已經吸引大量民眾搶拍。（圖／王姓召集人提供）



車隊從東海商圈開到逢甲商圈，再到國家歌劇院前，一路沿著台灣大道到勤美商圈。 一路上有許多民眾狂拍照，雙眼離不開被聖誕燈飾點亮的名車們。

召集人說，包含賓士、雪弗蘭、野馬、馬自達、BMW以及一台麥拉倫650S Spider等16台各款敞篷車，另外哈雷重機約15台，大多為「牛頭」、「鯊魚」等車款。依照現場30台左右車輛，平均車價以200萬計算，再加上1680萬的麥拉倫，現場車輛總值約7千萬元。

▲▼還有成員打扮成聖誕老人裝，騎上哈雷重機。（圖／王姓召集人提供）



王姓召集人說，活動最後，眾人將車輛停妥，在勤美商圈發送糖果給小朋友，大家都玩得相當開心，許多民眾也開心享受聖誕節氣氛，紛紛跟車子合影，約莫9點半左右結束活動。

不過，隨意加裝燈飾於車輛上，恐怕已經觸碰《道交條例》第16條。對此，王姓召集人表示，會再多加注意，避免再犯。