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傅崐萁一人全推翻　藍白過三法「原有折衷方案」

卓榮泰、韓國瑜密商修正案折衷方案，最後功虧一簣遭國民黨團總召傅崐萁推翻。

▲卓榮泰、韓國瑜密商修正案折衷方案，最後功虧一簣遭國民黨團總召傅崐萁推翻。

圖文／鏡週刊

藍白聯手20日挾人數優勢，強勢在立法院會通過連署加嚴的「公職人員選舉罷免法修正案」、提高憲法法庭評議門檻的「憲法訴訟法修正案」，以及中央地方財源重新分配的「財政收支劃分法修正案」，如今朝野抗衡再升高。本刊調查，針對三大修法朝野一度取得折衷共識，包括行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、民進黨團總召柯建銘曾密切溝通，相關方案甚至連國民黨主席朱立倫也支持，但最後功虧一簣遭國民黨團總召傅崐萁推翻。

「在昨天以前，行政院曾努力私下溝通，一度出現一點點希望的曙光，無奈最後還是敗在某些個人權力追逐的想法上，雖然遺憾，但不氣餒，會匯集更大的民主力量，來改變因民主所造成的缺失。」卓榮泰21日出席花蓮公開活動，對藍白強過三大修法表達遺憾，並意有所指抨擊在野黨。

時間拉回16日，藍營在內政委員會出奇招，以人牆圍堵方式排除綠委，快速送出「加一版」《選罷法》修正案後，朝野對立激化，本刊掌握，考量三大修法在此氣氛下過關，恐再加劇院際糾紛，卓榮泰、柯建銘當周即私下找韓國瑜溝通，希盼朝野各退一步，別讓國家面臨憲政危機、財政危機、民主危機等三大危機。

尤其，卓榮泰一度親自致電韓國瑜，立院、政院檯面下溝通協商機制旋即自18日密集展開。韓並特別向卓強調，立法院長僅負責調和鼎鼐，不能替朝野黨團做任何決定，「行政院要先跟執政黨團做好溝通，相關法案或替代做法都要拿出來，否則事情談不下去。」卓對此給予承諾。

本刊調查，卓榮泰、韓國瑜初步達成三大共識，包括20日院會僅通過《選罷法》連署檢附身分證一案，《憲訴法》則留待24日大法官人事同意權結束後再行修法。至於《財劃法》則以時間換空間，卓希望再讓政院與22縣市政府溝通，屆時將提出政院版草案，與在野黨版合併審查。

隨後，韓國瑜回頭親找朱立倫溝通，以確認立黨的立場。本刊調查，朱立倫原則上同意卓韓做法，但唯有《財劃法》他有意見，認為此非全新議題，政院卻要再4至6個月時間溝通，修法戰線倘若拉長至明年5月會太長，因此朱要求，政院版草案最慢須在農曆春節後提出，相關共識也有傳達給民眾黨團，並獲得白營理解。

朱立倫、韓國瑜隨後分頭找黨內溝通，由朱聯繫傅崐萁，韓國瑜辦公室則負責其餘黨團幹部，未料傅立場堅定，拒絕承認朱認可的共識，最終立法院20日上演大亂鬥。


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