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市府傳霸凌！　處長「拍桌大罵1小時」辦公室全聽到

桃園市政府人事處傳霸凌，一名女職員產後曾一度返回職場，卻接連遭遇不當對待。（翻攝Google maps）

▲桃園市政府人事處傳霸凌，一名女職員產後曾一度返回職場，卻接連遭遇不當對待。（翻攝Google maps）

圖文／鏡週刊

行政院人事總處是近來政府機關霸凌案的主要處理單位，然而人總本身亦爆出霸凌事件，除了有嗆喪假同事「趕快燒一燒」的「霸凌女王」，本刊亦接獲桃園市政府人事處、農業部人事單位的霸凌投訴。桃園市一名人事單位的職員A目前正在育嬰留職停薪，她向本刊表示，自己在產後曾一度返回職場，卻接連遭遇不當對待，桃園市人事處長當時甚至在明知她有產後憂鬱的情況下對其羞辱謾罵，讓她身心不堪負荷，甚至曾多次生出攜子尋短的念頭。

事實上，「公務人員安全及衛生防護辦法」明訂，機關對於妊娠中及分娩後未滿1年之女性公務人員，應依醫師適性評估建議，並聽取當事人之意見，採取必要之工作調整或其他健康保護措施。接獲此案陳情的民進黨立委張雅琳表示，A產後2個月回歸職場，並罹患憂鬱症，上司對其指派工作前，未積極評估特殊需要，且於當事人表示意見後還加以羞辱謾罵，顯然有違反規定之虞，希望相關單位介入調查處理。

B男在臉書為妻子打抱不平，卻遭截圖傳給妻子的上司。（爆料者提供）

▲B男在臉書為妻子打抱不平，卻遭截圖傳給妻子的上司。（爆料者提供）

本刊調查，A於2022年生產，在A產假期間，因職務代理人的指派問題與單位科長有齟齬，A在2022年5月返回職場後，遇上她認為不合理的工作內容調度，決定之後要請育嬰留停。

但在留停前夕、同年9月，該科長要求A代理另一名要請產假同事的職務，A當時深受產後憂鬱症所困，她以「小孩還小需要接送」為由希望拒絕，科長卻反問「小孩怎麼了嗎？」讓她心生警惕，勉強答應了這個指派；但A返家與丈夫B討論後，A認為自己的身心狀況確實不適合，因此向桃園市人事處長坦白自己正持續在身心科看診、有在服藥，盼婉拒代理工作，然而處長第一時間並未直接答應，僅說「讓你回去想個兩天」「工作沒你不會死」。

B得知後，於私人臉書貼文替妻子打抱不平，他以影射方式指控妻子職場中有人「刻意操作不友善措施」「透過工作指派權責欺上瞞下」，要求對方儘快收手。由於B男過去也曾任公務員，且是某個倡議公務員權利改革的民間團體幹部，交友圈與A職場略有重疊，因此B的貼文迅速廣傳，隔天A就接到人事處長電話，要求她去辦公室談一談。

「他們對我當下的身心狀況不想了解，處長一直重複說『一個機關形象塑造很長遠困難，妳先生發文對我們機關形象的損害很大』、『我不只收到一個人截圖傳給我』」A向本刊表示，那天她被找去處長辦公室，處長對她拍桌痛罵一小時，聲音傳遍整個桃園市人事處。

A說，當時她拿了憂鬱症的醫生證明給處長看，希望討論職務代理的工作指派，但處長只想追究B貼臉書的事，逼問A說「所以他是在影射誰？我要求你給我交代清楚」，還問A：「為什麼要讓我看了這個東西（臉書貼文）一晚上無法入睡，你希望我也跟你一樣吃安眠藥嗎？」「妳先生為何介入你工作？」「科長為什麼要針對你？你們有被迫害妄想症嗎？」

A也稱，自己申請育嬰留停的過程遭刁難，通常大家會把自己剩下的特休跟留停連在一起請，上司會一起指派代理人，但上面卻要求她7天特休的部分必須自己找職務代理人，不符一般處理方式；她擔心自己找的特休代理人會順勢被指派成為她之後長達10個月留停期間的代理人，導致對方工作負擔加重，最後她索性放棄請年假，只請育嬰留停。

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