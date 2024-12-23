德國耶誕市集衝撞事件犯案早有徵兆　政府被批忽視警告

▲一名精神科醫師開BMW在德國耶誕市集衝撞人群，已5死逾200傷。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

德國馬德堡市20日發生男子駕車衝撞耶誕市集人群的攻擊事件，造成5人死亡、超過200人受傷。德國政府面臨越來越多指責，被質疑是否能採取更多措施來防範這類事件發生。

法新社報導，這起攻擊事件嫌疑人阿卜杜勒穆森（Taleb al-Abdulmohsen）來自沙烏地阿拉伯，現年50歲的他是1名精神科醫師，曾發表反伊斯蘭言論、在網路上對德國公民發出死亡威脅，並與政府當局發生爭執。

▲德國耶誕市集案5死逾200傷，民眾獻花哀悼。（圖／路透，下同）



德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）引述安全消息人士說法指出，沙國情報機構1年前曾警告德國聯邦情報局（BND），因為阿卜杜勒穆森在推文中威脅，德國將為對待沙國難民的方式付出「代價」。

阿卜杜勒穆森曾在社群媒體寫道：「有沒有不用炸掉德國大使館或隨機屠殺德國公民，就能在德國取得正義的途徑？…如果有人知道，請告訴我。」

德國「世界報」（Die Welt）也引用安全消息人士報導稱，德國地方警察和聯邦警察去年曾對阿卜杜勒穆森進行「風險評估」，但結論認為他「不構成具體威脅」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）譴責這起馬德堡市（Magdeburg）攻擊事件「糟糕、瘋狂」，並在即將迎來明年2月23日國會大選的高度緊張政治氛圍下，呼籲國家團結。

然而，隨著德國媒體不斷挖掘阿卜杜勒穆森的過去，本就強烈反對蕭茲政府的極右與極左派，更是頻頻大力批評。

極右翼「德國另類選擇黨」（AfD）黨鞭鮑曼（Bernd Baumann）要求蕭茲召開聯邦議院（Bundestag）特別會議討論「悲慘」的安全形勢，並稱這是對受害者的最基本責任。

極左政黨「莎拉瓦根克內希特聯盟」（BSW）則要求內政部長費瑟（Nancy Faeser）解釋，「為何先前這麼多的提示和警告都被忽視」。

德國「畫報」（Bild）指控，「德國當局通常只會在外國情報機構警告時，才會及時發現攻擊計畫」，「畫報」並呼籲在選舉後全面改革，徹底「改善國內安全問題」。