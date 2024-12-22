美妝網紅中56刀毀容亡　德國女「獵殺分身詐死」判終身監禁

▲左為死者美妝網紅哈迪賈（Khadidja O.），右為嫌犯莎拉班（Schahraban K.）。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

德國巴伐利亞女子莎拉班（Schahraban K.）為了躲避家庭糾紛，想詐死展開新生活，透過社群平台Instagram尋找與自己容貌相似的女子，刻意接近後再把人亂刀殺害，讓對方成為替死鬼。這起案件發生在2022年8月，歷經長時間審判之後，如今莎拉班被判處終身監禁。

太陽報、每日郵報報導，在命案發生之前，女子莎拉班使用化名在網路上聯繫至少24名容貌與她相似的女子，設法要把她們約出來，但無人上鉤。後來，莎拉班意外發現美妝網紅哈迪賈（Khadidja O.），兩人膚色相似，在畫完濃妝之後，看起來明顯撞臉。

莎拉班隨後展開行動，以免費美妝交流為由約見面，並把哈迪賈引誘上車。當時莎拉班情人夏基爾（Sheqir K.）也在場，一行人驅車前往一處偏遠森林，把哈迪賈亂刀捅死。事後證據顯示，哈迪賈被砍56刀，胸部、頭部、頸部、臉部全是傷，面部嚴重毀容。

莎拉班把哈迪賈的遺體丟在汽車後車廂之中，並把車輛棄置路邊。在遺體被發現後，起初判定死者為莎拉班，直到法醫分析調查之後才揭發真相。據信莎拉班的犯案動機與家庭有關，她在婚姻失敗後，工作、房子都沒了，迫切想要擺脫家人控制。

法官認定這起案件經過精心策畫，判處莎拉班及同夥夏基爾終身監禁，且莎拉班在服滿15年刑期之前，不得申請假釋。在宣判時，莎拉班與夏基爾沒有表現出明顯情緒。