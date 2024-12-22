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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨最恐懼的議題要來了　郭正亮：影響2028大選最主要變數

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨最恐懼的議題要來了，郭正亮直言「影響2028大選最主要變數」。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

前總統馬英九日前率領「大九學堂」學生赴陸交流。前立委郭正亮19日主持網路節目時，有網友詢問馬英九此行是否有助於國民黨選情，他認為馬英九此行只是單純民間訪問，真正會影響2028年總統、立委大選的，應該是明年烏克蘭將被美國拋棄，這也是民進黨最恐懼的議題。

郭正亮19日主持Youtube網路直播節目《亮話天下》時，有網友詢問馬英九率領學生赴陸交流，是否有助於國民黨之後的選情，他認為馬英九此行是單純的民間訪問，跟政治關係不大，真正會影響到2028年總統跟立委大選主要的變數就在明年，就是烏克蘭要被美國拋棄。

郭正亮指出，民進黨最恐懼的議題就是烏克蘭，明年川普上任美國總統後，就要強壓著烏克蘭上談判桌，屆時全世界的人都會認知到，烏克蘭被美國拋棄，不得不跟俄羅斯和解，進而喪失領土，所以順這個勢，一定會有一個訴求出現，就是「今日烏克蘭，明日台灣」。

郭正亮認為，這個議題民進黨沒有辦法招架，只要民進黨繼續執政、賴清德繼續執政，就會有人質疑，台灣會不會是第二個烏克蘭，因此2028年大選若藍白主打「今日烏克蘭，明日台灣」，台灣人會不會害怕變成第2個烏克蘭，這個議題對於民進黨是非常不利的。

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