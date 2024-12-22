《你所不知道的台南》新書發表座談會　來說不為人知的台南

▲台南市立博物館推出新書《你所不知道的台南》，並於22日在台南市立博物館1樓多功能空間舉辦新書發表座談會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立博物館推出新書《你所不知道的台南》，22日在台南市立博物館舉辦新書發表座談會，邀請謝宜安、班與唐以及李典榮等多位作者，他們以不同經歷與背景，透過自身台南經驗與對這座城市細膩觀察，將台南街頭巷尾中不為人知的歷史傳說、城市故事與史料文獻，轉換為平易近人的文字，呈現台南城市多變與多樣。

台南市立博物館館長王世宏表示，一座城市的精采或許在於擁有多元的城市風貌，這根源於城市所累積的文化底蘊，而台南這座城市富含各式各樣說不完的故事，如同一部正在連載的故事書般，等著讀者們逐次翻閱。《你所不知道的台南》一書為博物館與StoryStudio團隊合作出版，試圖由大家已熟知的歷史中另闢蹊徑，從不同篇章的故事中傳達給讀者一個既古又新的台南，同時特搜台南常民生活食衣住行等面向的「冷知識」，呈現台南多元的樣貌。

台南市立博物館指出，近期與團隊討論，將規劃陸續透過不同場次的新書發表會、邀請作者群以短講或其他形式分享，共同宣傳《你所不知道的台南》。本書不只透過文字，更是結合地圖讓民眾了解台南各地的故事點位，可以說是將整座台南市視為一間博物館，城市的各個街角都是展間，各訴說著不同的故事，不妨可以說，帶著此書走在台南城市中，就像一座行動博物館。

每個人的生活經驗都是一座城市的文化縮影，透過作者與讀者們的精采對話，激盪出台南更不為人知的一面，讓現場參與的民眾驚嘆連連，也讓過去可能不為人知的台南景象，有機會映入眾人眼前，人們彼此交流對這座城市的情感。入手一本《你所不知道的台南》，邁出「懂台南」的第一步。更多活動資訊，也可持續關注「南博ONE—台南市立博物館」Facebook粉絲專頁鎖定最新活動消息或更多資訊詳情。