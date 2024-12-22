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財劃法三讀修法爭議　鍾佳濱：有「我倆沒有明天」的末日感

▲鍾佳濱。（資料照／記者黃克翔攝）

▲鍾佳濱。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院三讀財劃法修正案，中央未來將多分給地方3753億元，而民進黨立委鍾佳濱也批評，這不只重回重北輕南、重都會輕鄉村的時代，讓中央喪失濟弱扶傾的宏觀調控能力，而且只規範收入不提支出，有些縣市等核算支出項目時才發現不增反減，屆時恐怕還得大吵一番。

鍾佳濱以自己的選區屏東為例，在精省後，中央承接許多原來的省政府業務，例如屏東縣現有的公立高中職原為省立學校，財政收支劃分法修正通過後，這些學校的經費是否改由屏東縣政府負責？屏東縣眾多的農水路更新經費，每年光是透過他向中央爭取的就高達近二億元，這些過去是省水土保持局等單位負責，未來是否改由縣政府負擔？若把一些支出項目釐清，屏東縣政府所多出的134億元，恐怕入不敷出。

鍾佳濱表示，他不反對《財政收支劃分法》修改，但看到新版《財政收支劃分法》通過後，從各界的反應，就能夠理解這部重要法案，為什麼上一次修正是在民國88年，之後就沒有再修了，其一，當年修法的原因，在於精省後行政層級減少，財政分配的結構不同，不得不修。其二，之後修不動原因，在於每一次新的計算公式，中央政府和地方政府垂直分配，一方分配比例增加必然另一方分配減少，這種情況還好商量；更麻煩的是，縱使地方政府分配都增加了，但在水平分配時，增加較少的縣市，必然抗議，尤其是中央政府所在的台北市。

鍾佳濱說，不管計算公式的指標怎麼設計，包括人口多寡、土地面積大小、公司營業稅貢獻高低…等，每個項目都有它的理由支持，但只要公式算出個別的收入金額，彼此相較之下，少的一定不滿意，於是各項的權重佔比再調整，重新計算後，又再吵一次，如此周而復始，新版當然永遠修不出來。

鍾佳濱表示，為什麼這次國民黨可以成功？不只是因為它能夠「爭取」到民眾黨支持，也不知道兩黨之間談成什麼交換條件？真正的原因在於，國民黨的版本將財劃法中，規範所分配到的收入，應該用於哪些支出項目的附表給刪除了，於是國民黨執政的地方政府們，就像是辦理遺產繼承的眾子孫，只看到白花花的鈔票存款，沒想到同時要支付帳單債務；也正因為這樣，國民黨智庫提供的版本才會一再推陳出新，分配的計算公式一再重新調整，直到院會二讀會當天，還在提出更新版。

鍾佳濱強調，這種只看收入、不問支出的修法模式，固然讓各地方政府陶醉在搶錢成功的喜悅中，而且以國民黨佔大多數的地方首長，還可以向民眾邀功；但是，支出面的項目沒講好，要等到日後付帳單時，大家再來大打出手、大鬧一番嗎？現在國民黨地方執政縣市占多數，在欠缺配套措施下，急著向中央搶錢，未來如果國民黨縣市長人數變少了，是否又要重新修改？國眾兩黨共謀推動的新版財劃法，真讓人有「我倆沒有明天」的末日感。

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