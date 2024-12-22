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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰稱救災「地方自己面對」　柯志恩：毫無悲憫的恫嚇卸責

▲▼立委柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

在議場內外的衝突聲中，立法院20日三讀通過《財劃法》修正案，行政院長卓榮泰表示，若按照修正案，國庫會空虛，未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對。國民黨立委柯志恩今（22日）回應，為何過去喊修財劃法是天經地義，如今卻呼天嗆地說是憲政危機？

柯志恩說，民進黨團總召柯建銘形容為「有如一把利刃，插在憲法心臟」、還說「藍白與中國唱和」，如此語無倫次、毫無理性的抹紅，可笑到令人噴飯。真正令人心寒的是號稱善於溝通的行政院長卓榮泰，竟說出「以後颱風地震地方自己勇敢面對」的冷酷之語。為了政治攻防竟拿天災來說嘴，實失去理智、人性，更毫無悲憫之心，嚴重失言。

柯志恩指出，過去民進黨從蔡英文、賴清德、到民進黨立委及縣市首長都大聲疾呼必須修財劃法，綠營從上到下都把修財劃法視為財政公平分配的正義目標。甚至2018年2月，柯建銘還將財劃法列為優先法案，但迄今行政院拿不出版本，只能說民進黨不是太廢、太懶，而是中央集權又集錢的滋味實在太甜、也太誘人了。

柯志恩續指，114年中央政府總預算案歲出及歲入都超過3兆多、創歷史新高；然而，民進黨又是如何揮霍、濫用這些人民的血汗錢，又有多少貪汙掏空、蚊子建設、虛擲浪費、投資賠光光等弊案罄竹難書，試問民進黨政府有遵守財政紀律嗎？

此外，柯志恩說，近3年稅收超徵合計達1.34兆元，光今年就上修5100億元，如今釋出3753億元給地方政府支配，國庫就因而虛空了嗎？還有2兆7、8千億龐大經費，都牢牢掌握在執政黨手中。救災攸關人命安危，從中央到地方沒人敢隨意動支、挪用或不編，說財劃法釋出3753億元就會影響中央救災的能力，是百分之百的恫嚇與卸責。
 

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