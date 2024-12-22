自主防災2.0認證！花蓮7處社區獲1水保署銀質、銅質肯定

▲花蓮縣3處社區獲銀質認證、4處社區獲銅質認證，由社區代表出席接受殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農村水保署12月20日於台大醫院國際會議中心舉辦「自主防災20週年成果發表會」及「113年度優質自主防災社區授證典禮」。花蓮縣3處社區獲銀質認證、4處社區獲銅質認證，由社區代表出席接受殊榮。



花蓮縣長徐榛蔚表示，透過「自主防災2.0計畫」的推動，花蓮縣在防災教育與社區自主防災的發展上已邁出了穩健的步伐，隨著更多村里參與防災訓練與演練，防災意識已逐漸根植於社區，從而提升了社區的整體應變能力。特別是每年獲得農村水保署認證的社區數量逐年攀升，不僅代表了社區防災自主性和應急處置能力的提升，也彰顯了花蓮縣在防災工作上的長期投入與成效。

花蓮縣獨特的地理環境和氣候條件使得防災工作顯得尤為重要，地方政府與社區攜手合作，將防災資源及知識普及至每處村里，形成了強有力的防災網絡。花蓮縣將持續深化防災宣導，推動更多社區參與防災演練，以確保每一處社區在面對災害時能夠冷靜應對，使花蓮成為防災觀念普及、幸福安居的花園城市。





農業處處長陳淑雯說明，今年獲得銀質認證的光復鄉大馬村、萬榮鄉西林村及玉里鎮大禹里，參與自主防災2.0計畫長達6年，社區應對天災的能力相當成熟。獲得銅質認證的秀林鄉水源村、卓溪鄉太平村、卓溪鄉卓清村及富里鄉豐南村雖然是首次進行實兵演練，但社區居民不僅自主進行預演，且在正式演練中展現出高度的防災熟練度與應變能力。花蓮縣政府將持續與各社區緊密合作，使防災教育與資源深入社區，提升社區安全，降低災害風險。



今年適逢自主防災推動20週年，農村水保署除了授證典禮外還特別策劃了「自主防災20週年成果發表會」，邀請各地亮點社區分享經驗與成果。發表會回顧了20年來台灣在防災理念、社區參與、應變能力等方面取得的顯著成就。不僅促進了各縣市之間的交流合作與互學互鑑，透過本次盛會，各地社區不僅能夠相互學習，也能激發更多創新思維，進一步推動台灣自主防災的進程。

