台南第23處環教設施　成大鯨豚研究中心認證通過閃亮登場

▲國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心，通過環境部認證，成為台南市第23處環境教育設施場所。（圖／成大鯨豚研究中心提供，下同）

記者林東良／台南報導

國立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心，是全國首座以鯨豚救援教育為主題的設施，也是南台灣執行鯨豚擱淺處置的重要據點，近來該中心通過環境部認證，成為台南市第23處環境教育設施場所，透過精心設計的課程，民眾可以探索海洋生物及生態復育的多樣性、鯨豚救援的方式，提升環境保護意識與行動力。

立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心的亮點之一，就是展示著全台最大的抹香鯨標本，搭配互動教學，讓參與者深入了解鯨豚的生態特性與保育挑戰。課程中還會教導正確的救援SOP，以及如何通報擱淺狀況，幫助學員成為保育行動的一份子，增強對海洋生物保護的參與感。

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目前全台共有273處環境教育設施，依據各自特色分為10類，包括自然教育中心、國家公園、濕地保護區、文化資產及水資源相關設施等。成功大學海洋生物及鯨豚研究中心的加入，豐富了環境教育設施的多元性，也突顯出海洋保育的重要性。

環保局長許仁澤表示，立成功大學海洋生物及鯨豚研究中心以鯨豚救援教育為主題，為市民提供了深入了解海洋生態的珍貴機會；期望未來能有更多設施投入環境教育，透過實地體驗活動和遊戲化的學習方式，培養市民對生態保育與水資源保護的認識，實現更永續的環境保護行動。更多資訊可於環保局網站查詢(網址：https://epb2.tnepb.gov.tw/air/)