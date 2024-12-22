張惠妹大巨蛋唱三天三夜！居民「家中震動」影片曝　急喊：很恐怖

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋開放辦演唱會後，天王周杰倫8日演唱會邀請天后張惠妹見習唱《三天三夜》，全場3.8萬人一起跳起來，造成周遭鄰里輕微震動，里長反映後卻反遭歌迷怒轟。張惠妹於昨（21日）晚在大巨蛋唱《三天三夜》，無論是網路或周遭鄰里又再度反映，家中出現微幅震動，信義區新仁里長吳建德更喊話台北市長蔣萬安，立即裁示大巨蛋暫停唱跳活動。

張惠妹21日在台北大巨蛋舉辦首場演唱會，預計共連辦5場（21、22、28、29、31日）一路唱到跨年夜；21日演唱會尾聲依然照唱招牌快歌《三天三夜》，揪全場4萬名歌迷「跳起來」，現場氣氛頓時掀起高潮，張惠妹下台前激動高喊「我們做到了！」演唱會尾聲也出現「壓力測試完畢」並打勾的字樣，讓歌迷會心一笑。

▲張惠妹大巨蛋演唱會尾聲出現「壓力測試完畢」。（圖／讀者提供）

然而張惠妹的「壓力測試」卻引發周遭居民反應地震。有居住在新仁里的5樓建物民眾向《東森新媒體ETtoday》投訴，自己居住在距離大巨蛋5分鐘路程、靠近松菸處的住宅，昨晚家中出現輕微晃動。

而信義區新仁里長吳建德也透過社群Po出一系列晃動影片，表示「這些都是大巨蛋周邊里民昨晚真實的感受，請萬安市府立即裁示大巨蛋暫停唱跳活動，用科學的方法提出適當管理對策！避免干擾居民正常生活！」

吳建德接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，里民反映輕微晃動的時間點，大概在21日晚上10時前後，自己現在壓力很大，因為里民抱怨「小巨蛋擋住阿妹《三天三夜》，大巨蛋擋不住就是里長不適任」，而自己也覺得蔣萬安市府效率不該低於柯文哲市府。

▲天后張惠妹在大巨蛋辦演唱會唱《三天三夜》，居民反應家中出現微幅震動。（圖／台北市信義區興隆里長吉娃斯‧吉果提供）

吳建德提及，遠雄巨蛋公司稱大巨蛋結構很安全、唱跳沒問題，「可是廣義上來說，大巨蛋也是我們的鄰居，總不能鄰居小孩在玩、干擾到我們睡覺吧？況且他家安全，不代表我們老舊建物就安全！」

而信義區興隆里長吉娃斯‧吉果接受《東森新媒體ETtoday》採訪時也說，昨（21）晚收到一棟大樓主委傳訊息反映「微微的、馬桶水面晃動」，而今早開始不斷接到里民傳LINE表示，大概晚上10時左右有5至10分鐘的晃動感，內容包括「地震持續好幾分鐘很恐怖、今晚還會有一次，到跨年演唱會也會有好幾天，我覺得很危險，希望大家要反映給1999」、「昨晚在睡夢中被搖醒」、「玻璃窗一直發出怪聲，以為是地震，後來看新聞才知是大巨蛋」。

▲張惠妹大巨蛋演唱會day1。（圖／聲動娛樂提供）

張惠妹過去在小巨蛋開演唱會時唱《三天三夜》，全場1.1萬名觀眾集體跳動，宛如地震造成周遭住戶抗議，小巨蛋為此增訂「防震規定」，儀器偵測震動超過標準值63分貝，將開罰十萬元，可連續罰，不聽勸導可直接斷電，被外界視為「阿妹條款」。

大巨蛋完工且可舉辦演唱會後，周杰倫成為第一個登上大巨蛋開演唱會的歌手，8日邀請張惠妹「提前見習」並唱《三天三夜》，讓全場3.8萬歌迷一同跳起來，結果當晚造成周遭鄰里輕微震動，信義區新仁里長吳建德當時接受媒體採訪並反映後，結果卻反遭大批歌迷痛批、質疑造假。

當時遠雄巨蛋公司稱「大巨蛋禁得起《三天三夜》」，且大巨蛋為大型量體、筏基結構，而且為下沉式設計，垂直震動不易傳至基地外，而水平震動並無測得振幅，其自然振動頻率僅0.58-0.83Hz，相較於其他振動頻率低，不容易產生共振，應不致造成附近居民不適；觀察過去幾場大型賽事，人數及應援音場，都不小於演場會，並沒有接獲附近居民反映，後續我們將結合技術單位持續觀測，必要時與活動主辦方研擬因應作為。